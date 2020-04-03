الامارات | «كورونا» يودي بحياة موسيقي الجاز إليس مارساليس

شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يودي بحياة موسيقي الجاز إليس مارساليس والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي موسيقي الجاز الشهير، إليس مارساليس، عن 85 عاماً، بعد مضاعفات ناتجة عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن ابنه برانفورد. وإليس مارساليس عازف البيانو الشهير، الذي استمرت مسيرته الموسيقية عقوداً، هو والد عازف البوق وينتون وعازف الساكسفون برانفورد.
وقال برانفورد في بيان نشر على موقعه الإلكتروني «أعلن بحزن كبير وفاة والدي، نتيجة مضاعفات لفيروس كورونا».
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