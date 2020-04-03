الامارات | تطبيق يُشخّص «كوفيد-19» من خلال تحليل الصوت

شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق يُشخّص «كوفيد-19» من خلال تحليل الصوت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طوّر فريق باحثين في جامعة كارنيج ميلون تطبيقاً قادراً على تشخيص الإصابة بكوفيد-19 من تحليل الصوت، وقال بينجامين ستراينر، طالب الدراسات العليا في جامعة كارنيج ميلون، في مقابلة خاصة مع «مرصد المستقبل» التابع لـ«مؤسسة دبي للمستقبل» إن هناك «منافسة حامية على تطوير أرخص الاختبارات التشخيصية وأسرعها، وتوجد اختبارات جيدة ورخيصة عدة، ولكن لا توجد طريقة أرخص وأسهل من التحدث مع هاتفك».

ويؤكد الباحثون أن الكاشف ليس أداة تشخيصية بعد، ولم يحصل على موافقة إدارة الدواء والغذاء الأميركية، أو مركز مكافحة الأمراض والوقاية الأميركي.

ويقول بهيكشا راج، بروفيسور في جامعة كارنيج ميلون يعمل على التطبيق: «نحاول تطوير حل يعتمد على الصوت عن طريق التجارب والخبرات السابقة، ومازالت نتائج التطبيق أولية وغير مؤكدة. وتعد النتيجة التي يظهرها التطبيق مؤشراً الى تشابه الصوت مع أصوات مرضى كوفيد المُسجلة. وهذه ليست أداة طبيّة. والهدف الرئيس من تطبيقنا جمع أكبر كمية من التسجيلات الصوتية لتحسين الخوارزميّة».

Advertisements

ويجب أن يسعل الشخص مرات عدة ويسجل بعض الأصوات ويقرأ الأحرف، ليقدم بعد ذلك نتيجة بشكل شريط يظهر احتمال إصابته بكوفيد-19 تبعاً للخوارزمية.

يسعل الشخص مرات عدة ويسجل بعض الأصوات لتظهر النتيجة.