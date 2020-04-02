خليكي محترفة.. نصائح "مطبخية" خلال الحظر

الحظر والحجر المنزلي ومنع النزول إلى الشوارع، كلها إجراء احترازية تتخذها الحكومة لمصرية لمنع تفسي فيروس كورونا المستجد المسبب لـ كوفيد 19. وهذا يؤدي إلى المكوث في المطبخ ساعات إضافية، وخاصة مع حالة الملل في الأرجاء، فأنت بحاجة إلى عدد من النصائح لتكوني محترفة، وتصبح "وقفة المطبخ"، أسهل وأقصر، يستعرضها التقرير التالي بحسب موقع "ديلش" المتخصص في شؤون الأسرة. - غطي الحلة ليغلي السائل أسرع. - امنعي الفوران من الحلة باستخدام ملعقة خشبية توضع أعلى حافتها. - استخدمي الكحول لتنظيف الفولاذ المقاوم للصدأ. - استخدمي طرف السكين "التلم" لتنظيف قشر الخضروات من على الأسطح. - سخني أواني الستاينليستيل قببل استخدامها لتجنب لصق الطعام بها. - مرري البطاطس على غسالة الأطباق لتنظيفها تماما فور شرائها. Advertisements - استخدمي الملح لامتصاص البيض النيئ الذي يسقط سهوا على الأرض. - نظفي أواني النحاس بالكاتشب. - سخّني منشفة في الميكروويف للتخلص من الروائح المكمكة. - ابشري الزبدة المجمدة إذا كنت في عجلة لاستخدامها، بدلا من التقطيع. - استخدمي طرف قشرة البيض لإزالة قطع القشر التي تسقط منك في طبق البيض. - ضعي الإسفنجة في الميكروويف لتجف. - استخدمي رذاذ الطهي من الزيت لغسل الأواني بسهولة. - احتفظي بالصوص المتبقي في علبة مكبعات الثلج لسهولة الاستخدام بعد ذلك.

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