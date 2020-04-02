الابتعاد عن الدفع نقدا.. نصائح للوقاية من فيروس كورونا أثناء التسوق

يعتبر التسوق لربة المنزل من الأمور التي لا يمكن الاستغناء عنها، ويعتبر الخروج من المنزل مصحوبا بالعديد من المخاطر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضحت صحيفة "ذا الصن" البريطانية نصائح لتجنب التقاط العدوى أثناء التسوق في السوبر ماركت.

لا تتجاهل العلامات الإرشادية

وضعت العديد من المتاجر علامات على الأرض تخبر العملاء بمكان الوقوف أثناء التسوق، وتضمن هذه العلامات التزام العملاء بقاعدة المسافة التي يبلغ طولها مترين لوقف انتشار فيروس كورونا، لذا لا بد من الالتزام بهذه العلامات للحفاظ على مسافة كافية من المتسوقين الآخرين.

تسوق بمفردك

حاولِ ترك الأطفال وافراد العائلة في المنزل وقم بالتسوق بنفسك.

ابق في المنزل إذا كنت مريضا

وفقا لإرشادات الخبراء، يجب أن تبقى في يالمنزل إذا كنت تعاني من أعراض عدوى كورونا، بما في ذلك السعال وارتفاع درجة الحرارة.

Advertisements

الابتعاد عن الدفع نقدا

تجنب استخدام العملات الورقية والمعدنية قدر المستطاع لأنها تعتبر من أكثر الأشياء التي يمكن أن تنقل فيروس كورونا، بسبب تداولها بين الكثير من الناس، فحاول أن تستخدم بطاقة المصرف للدفع قدر المستطاع.

الالتزام بالحصص

تتبع الكثير من محلات السوبر ماركت حصصا محددة لكل فرد، وذلك لمنع تخزين الأغذية بإفراط، وتوفير كميات كافية للجميع. وهذا يستدعي التزام بالحصص المخصصة لك.

تجنب لمس الأشياء التي لا تشتريها

يعمد الكثيرون إلى ملامسة الفاكهة والخضار والأغراض الأخرى وتفحصها، وهذا قد يؤدي إلى انتقال الجراثيم منها وإليها، لذا ينبغي تجنب لمس الأغراض وإعادتها إلى أماكنها على الرفوف.