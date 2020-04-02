صور.. أليكسينا جراهام بعد إصابتها بـ كورونا: أمر مخيف

أعلنت عارضة الأزياء أليكسينا جراهام، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، المسبب لـ كوفيد 19، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووصفت العارضة لدى علامة "فيكتوريا سيكرت" الشهيرة الإصابة بكورونا بأنه "أمر مخيف"، ونشرت صورها خلال مرضها عبر "إنستجرام".

وقالت أليكسينا البالغة من العمر 30 عاما في تعليقها على صورتها، "شعرت بالحمى، ثم أصبت بقشعريرة شديدة، ثم ضيق في التنفس، إنه أمر مخيف، كنت أتقيأ على المرحاض بضع مرات خلال اليوم الأول".

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وطلبت من جمهورها ومتابعيها عدم مغادرة المنزل، وقالت إنها كانت تظن أنها مصابة بتسمم غذائي في البداية، قبل أن تتأكد من إصابتها بكورونا، وبمجرد شعورها بالتعب عزلت نفسها تماما.

ووجها الشكر لشقيقتها الصغرى لأنها اعتنت بها خلال المرض، لأنها كانت خائفة مما سيأتي، "مسحت دموعي وكنت معي في كل خطوة، أو معي على الهاتف"، واختتمت، "أحبك في اليوم الخامس.. أصبحت أقوى وأشعر بتحسن يوميا".