أعلنت عارضة الأزياء أليكسينا جراهام، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، المسبب لـ كوفيد 19، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ووصفت العارضة لدى علامة "فيكتوريا سيكرت" الشهيرة الإصابة بكورونا بأنه "أمر مخيف"، ونشرت صورها خلال مرضها عبر "إنستجرام".
وقالت أليكسينا البالغة من العمر 30 عاما في تعليقها على صورتها، "شعرت بالحمى، ثم أصبت بقشعريرة شديدة، ثم ضيق في التنفس، إنه أمر مخيف، كنت أتقيأ على المرحاض بضع مرات خلال اليوم الأول".
وطلبت من جمهورها ومتابعيها عدم مغادرة المنزل، وقالت إنها كانت تظن أنها مصابة بتسمم غذائي في البداية، قبل أن تتأكد من إصابتها بكورونا، وبمجرد شعورها بالتعب عزلت نفسها تماما.
ووجها الشكر لشقيقتها الصغرى لأنها اعتنت بها خلال المرض، لأنها كانت خائفة مما سيأتي، "مسحت دموعي وكنت معي في كل خطوة، أو معي على الهاتف"، واختتمت، "أحبك في اليوم الخامس.. أصبحت أقوى وأشعر بتحسن يوميا".
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. أليكسينا جراهام بعد إصابتها بـ كورونا: أمر مخيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.