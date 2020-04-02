للرجال في الحظر.. طريقة تحضير الكفتة الإيطالي بالمنزل

تعتبر الكفتة الإيطالي من الأطباق التي يفضلها كافة أفراد الأسرة، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضيرها للشيف غادة التلي. مقادير الكفتة الايطالية لحمة مفرومة بصله صغيره مقطعه بقسماط ملح فلفل أسود جبنة موتزاريلا جبنة بارميزان الصلصة بصل ثوم عصير طماطم Advertisements صلصة طماطم مرقة ريحان طازج زيت زيتون مكرونة مسلوقة ملح فلفل أسود طريقة تحضير الكفتة الإيطالية يخلط البقسماط والبصل مع اللحمة وتتبل بالملح والفلفل ثم تشكل اللحمة على شكل كور. تحشى بقطع الجبنة الموتزاريلا واغلقيها جيدا ثم اقليها في زيت الزيتون حتى تصل إلى اللون البني الغامق. يشوح البصل والثوم مع الزيت حتى يصل إلى اللون الذهبي ثم يضاف مكعب المرقة. تضاف صلصة الطماطم ثم عصير الطماطم و يضاف بالملح والفلفل ثم يضاف قليل من الماء ثم تضاف الكفتة والريحان تسخن المكررونة في إناء تحمير الكفته لتاخذ من الطعم وتتبل بالملح والفلفل. تقدم المكرونة في طبق التقديم وعليها الكفتة ثم الصوص وتزين بالجبنة البارميزان.

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