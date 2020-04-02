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وجه الفنان التونسي صابر الرباعي، رسالة إلى والدته بمناسبة عيد ميلادها عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
ونشر صورة تجمعه بوالدته وزوجته، معلقا: "إلى من ربّتني وعلّمتني أصول الحياة، إلى من صبرت وتعبت وعشقت هذا التعب لترانا اليوم حولها وبجوارها كالأطفال دوما، أقول كل سنة وأنت بيننا تعيشين وتحيين بصحة جيدة وكل عام وأنت بخير".
ولم تكن هذه المرة الأولى التي ينشر فيها الرباعي، صورة تجمعه بوالدته وزوجته، حيث سبق أن نشر صورة لوالدته يوم عيد ميلادها وظهرت فيها زوجته "إخلاص جنيفان".
ويحرص دائما الفنان صابر الرباعي، على نشر صور تجمعه بوالدته كل عيد ميلاد لها.
كانت هذه تفاصيل خبر صابر الرباعى يحتفل بعيد ميلاد والدته: كل سنة وأنت بيننا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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