الأنكل بوت صيحة آخر الموسم

تختتم موضة أحذية شتاء 2020 الموديلات والتصاميم بأسلوب انتقالي مثالي مع الأنكل بوت. تتميّز مجموعات أحذية الكاحل أو الأنكل بوت النسائية بالأنماط الكلاسيكية، وتصميمات الموسم الجديدة المصمّمة لكل حدث، من أيام العمل إلى عطلات نهاية الأسبوع. من أحذية الكاحل المسطحة، وأحذية المشي العملية، وصولاً إلى أنماط الحذاء ذات الكعب العالي التي ستأخذك بسهولة من النهار إلى الليل، تابعي معنا بعض النصائح حول كيفية إرتداء الأنكل بوت في أخر موسم شتاء 2020:

موديلات الأنكل بوت

موسم الشتاء شارف على نهايته، وبخزانة أحذيتنا عدّة موديلات وتصاميم للأحذية وخاصة البوت الطويل. ألآن نحتاج إلى بوت الكاحل، وطبعاً هناك موديلات متعددة لم نتعرّف عليها بعد. بعبارة أخرى، لا يناسب نمط واحد من الأحذية الطويلة جميع الملابس، وقد يكون من الصعب معرفة أي حذاء أو بوت غني بالألوان سيكون الفائز لنهاية الموسم. وبكل وضوح، لا نحتاج إلى الكثير من أحذية الكاحل حالياً، بل نحتاج إلى بوت أو إثنين يمكننا تنسيقهما بالفعل أكثر من مرة. لذا، علينا إختيار موديلات يمكن إنتعالها مع كل شيء تقريباً: التنانير، والفساتين (الطويلة والقصيرة على حد سواء)، والجينز الضيق والواسع، وحتى مع الليغنغ. هذا الموديل في الصورة أعلاه مثلاً يليق بما ذكرنا، وهو الخيار الأمثل.



كيفية إرتداء الجينز مع الأنكل بوت

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الجينز الضيق القصير هو أكثر أنواع الملابس التي نرتديها- إنّه جميل وسهل التصميم. عندما يتعلق الأمر بارتداء الجينز الضيق مع الأنكل بوت، فهنا أنتِ تتبعين الموضة. عادة، عندما نشتري الجينز، نشتريه ليناسب طول أرجلنا. والجينز يبدو رائعاً مع الأحذية العادية أو حتى الأحذية الرياضية، ولكن عندما نحاول ارتداء الجينز بطول عادي مع الأنكل بوت، هنا لدينا مشكلة. المشكلة تكمن في أنّ الجينز والجزء الأعلى من الحذاء يتداخلان قليلاً. يمكن أن يبدو هذا "التداخل" فوضويًا إلى حد ما، وهذا هو السبب في أنه أصبح شائعًا جدًا إرتداء الجينز الضيق القصير مع الأنكل بوت. الجدير ذكره أنّه لا توجد قواعد في الموضة لوضع الجينز داخل البوت أو خارجه. وهذا الأمر يحدّده موديل البوت والجينز على حد سواء. كل ما عليكِ تداركه أن لا يبدو الجينز منفخاً داخله. الطريقة المفضل هي اختيار الجينز بساق مستقيم مع حذاء ضيق. أو يمكن إختيار حذاء مستدير، وطيّ الجينز لفة واحدة، وتكونين قد أظهرت موديل البوت والجينز بنفس الوقت.

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