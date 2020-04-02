حقائق غير معروفة للمستهلكين عن مطاعم الوجبات السريعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي



دائما ما تسعى مطاعم الوجبات السريعة إلى جذب أكبر عدد من المستهلكين، غير إن هناك بعض الحقائق التي لا يعرفها المشترون، نذكرها لكم وفقا لما ذكر موقع "Bright side" الأمريكي.



- تقدم بعض المطاعم والكافيهات، القهوة في أكواب الستايرفيوم، المصنوعة من مادة البوليسترين الرغوي، وهي مادة كيميائية تنتقل إلى القهوة عند تعرضها لدرجة حرارة عالية، وبالتالي تؤثر على صحة الجهاز العصبي للإنسان.



- بعض مطاعم الوجبات السريعة تقدم السلطة ودقيق الشوفان بجانب الوجبات الأساسية، ويرغب الكثيرون في تناولها اعتقادا أنها ذات سعرات حرارية قليلة، لكن في الحقيقة هذه الأطعمة تحتوي على سعرات حرارية أكثر من اللحوم.



- الميلك شيك من المشروبات الضارة التي يصعب هضمها، نظرا لاحتوائه على أكثر من 70 جراما من السكر، ودهون كثيرة يصعب هضمها.

- يفضل الكثيرون تناول المشروبات الغازية بجانب الوجبات في المطاعم، حيث أنها تصنع الصودا بطريقة تجذب المستهلكين إليها.



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- تقوم بعض المطاعم بإعداد الطعام بطريقة سريعة لتوفير الوقت، إذ يتم إعداد البرجر في ثوان، وهو أمر خاطئ، لأنه لا ينضج جيدا، وبالتالي يصعب هضمه ويسبب مشاكل في المعدة.



- ليس من الأفضل أن تذهب للمطعم كأول زائر، لتناول فنجان القهوة في الصباح، لأنه يتم تنظيف ماكينة القهوة بمواد كيميائية، يمكن أن تدخل في أول فنجان، وتسبب التسمم.



- تحاول العديد من مطاعم الوجبات السريعة أن تصل رائحة طهي الطعام إلى المستهلكين خارج المطعم، لذا أثناء مرور الأشخاص أمام المطعم ينجذبون كثيرا للرائحة، وبالتالي تزيد أرباحهم.



- استخدام المطاعم ألوان معينة من الأطعمة، مثل الفلفل الملون، وصوص الصلصة لزيادة شهية المستهلك، كون هذه الألوان تجذب الأشخاص.



- تستخدم بعض مطاعم الكثير من "بروبيونات الصوديوم"، لمنع نمو البكتيريا أو العفن في الأطعمة، ولتحسين المذاق وجعل الوجبات طازجة طوال الوقت.