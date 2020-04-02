توقعات شهر أبريل.. مفاجآت وأحداث غير متوقعة لهذه الأبراج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يقدم لكم توقعات الأبراج لمواليد شهر أبريل، مستندا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"Horoscopo".

برج الحمل

الشمس تدخل مدارك في شهر إبريل، تمنحك تألقاً كبيراً على المستوي المهني وخاصة بعد اليوم السابع من الشهر، وبالتالي تتحسن الأوضاع المالية لديك.

أما على الصعيد العاطفي تشعر بمزيد من الحب مع شريك حياتك، وتتحسن العلاقة أكثر بداية من يوم 22 إبريل.

-برج الثور

يلتقي كوكب المريخ وزحل معا في نهاية شهر مارس، الأمر الذي يحمل لك الحظ من الناحية المهنية ستجني ثمار جهودك في عملك التي طالما انتظارتها وسيكون الأمر مفاجأة بالنسبة لك.

أما على الصعيد المادي تجد نفسك في وضع آمن أكثر من قبل، ولكن عليك التخطيط للمشاريع التي تريد تنفيذها.

ومن الناحية العاطفية، تدخل الشمس في مدارك يوم 19 من شهر إبريل وتنال إعجاب شخص ما.

- برج الجوزاء

في هذا الشهر يزداد طموحك وأفكارك في عملك، حيث يدخل فينوس برجك في 3 أبريل، مما يضفي لمسة من التألق، ويجلب لك المزيد من المفاجآت.

وفي يوم 15 من أبريل، يلتقي المشتري مع برجك مما يجلب لك تغيرات في الوضع المالي.

أما على الصعيد العاطفي، لا تحاول إرضاء شخص تحبه، كن صادقا مع نفسك واختار مايسعدك فقط.

- برج السرطان

تحرك الشمس عبر برج الحمل في الأسابيع الثلاثة الأولى، مع التركيز على المسائل المهنية، تحدث بعض الصراعات بين زملائك في العمل.

في أواخر الشهر أبريل، يدخل كوكب المريخ برجك وتشعر بقليل من الضيق مع شريك حياتك، وتعيش معه أحداث غير متوقعة.

أما على الصعيد المادي، تتعثر بعض الوقت لذا عليك إيجاد دخل جديد ليتحسن الوضع المالي لديك.

- برج الأسد

فينوس يدخل مدارك، ويمنحك تألقا من الناحية المهنية وتشعر بمزيد من التقدم مما يعزز مكانتك في عملك.

أما على الصعيد المادي. الكوكب بأكمله داخل برجك، عليك الحذر من الإنفاق بكثرة حتى لا تخسر أموالك.

على الصعيد العاطفي تتحسن الأحوال العاطفية مع شريك حياتك من يوم 19 أبريل.

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برج العذراء

يشهد مواليد هذا البرج تطورا إيجابيا في العلاقة العاطفيىة، بسبب اكتمال القمر لديهم.

وفي أواخر شهر أبريل تتحسن الأوضاع المالية والمهنية لمواليد هذا البرج.

- برج الميزان

يلتقي المشتري مع برجك، ويأتي لك مكاسب مالية وتستطيع أن تتجاوز الضغوطات بسهولة في عملك.

أما على الصعيد العاطفي، تحتاج إلى استراحة قليلة للتفكير في مشاكلك مع شريك حياتك.

- برج العقرب

الشمس في برجك في الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر أبريل، تستقر الأوضاع المالية والصحية لديك.

أما علي الصعيد المهني يدخل المريخ برجك ويحاول إيجاد حلول لمشاكلك في العمل، وعلى الصعيد العاطفي تشعر بالاستقرار الأسري مع شريك حياتك.

- برج القوس

الحظ حليفك على الصعيد المهني وتشعر بتحسن ملحوظ على الصعيد المهني بعد أزمة صعبة على مدار الشهور الماضية.

أما من الناحية العاطفية، تتحسن حالتك النفسية بشكل كبير وسينعكس ذلك بقوة على علاقتك مع شريك حياتك.

- برج الجدي

لا تقلق ستتحسن الأمور المهنية وتنحل مشاكلك مع زملائك هذا الشهر، ويستقر أوضاعك المالية.

أما على الصعيد العاطفي لا تهتم بالرومانسية ولا تسعي إلى خوض تجارب عاطفية جديدة هذه الفترة.

- برج الدلو

ربما كنت تمر بفترة عاطفية صعبة، نتيجة صدمات عاطفية متكررة، ولكن هذه الفترة تشعر بالهدوء.

أما على الصعيد المادي تشعر بالضيق في بداية شهر الشهر لكن قبل آخر الشهر تنحل هذه المشاكل.

ومن الناحية المهنية، تحتاج إلى التفكير بجدية لإيجاد مصدر للدخل لتحسين وضعك المادي.

- برج الحوت

على الصعيد المهني، تتقدم سريعا في وظيفتك، مما يخلق لك فرصة في الترقية، وبالتالي يتحسن وضعك المالي.

أما على الصعيد العاطفي تبدأ قصة حب جديدة هذه الفترة، وتشعر بالسعادة والأمان.