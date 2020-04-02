بدون وداع وحرق.. كيف تتعامل الدول مع جثث مصابي كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

قبل نحو 3 أشهر، شهدت الصين بداية تفشي فيروس جديد من سلالة كورونا وهو "كوفيد 19"، إذ ظهر في سوق مدينة ووهان للمأكولات البحرية والحيوانات.

الفيروس الجديد أصاب الآلاف في البلاد ثم تخطى الحدود الصينية ليصل إلى أكثر من 170 دولة حول العالم، حتى وصل عدد ضحاياه إلى أكثر من 786 ألف شخص مصاب حتى الآن، وتسبب في وفاة أكثر من 37 ألف حالة.

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واضطرت غالبية دول العالم إلى غلق حدودها وفرض الحجر الصحي على المدن التي شهدت تفشي الفيروس أكثر من غيرها، في محاولة لتجنب زيادة عدد الإصابات، وكذلك اختلفت طريقة التعامل مع جثث الموتى.

الصين:

حظرت السلطات الصينية من إقامة مراسم للجنازة، والدفن، حيث منعت التجمعات تمامًا، بحسب ما أوضحت صحيفة "global news" الصينية الناطقة بالإنجليزية.

وأصدرت لجنة الصحة الوطنية الصينية، بالتعاون مع وزارة الشؤون المدنية، ووزارة الأمن العام، لوائح جديدة تنص على ضرورة حرق جميع الضحايا المصابون بفيروس كورونا في أقرب وقت من تاريخ الوفاة.

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إيطاليا:

الحكومة الإيطالية حظرت إقامة الجنائز تمامًا منعا للتجمعات، ويتم دفن الموتى بنفس ملابسهم أثناء الإقامة في المستشفى، كما أوضحت "بي بي سي" البريطانية.

وأوضحت السلطات الحكومية أن العدوى بالفيروس لا تنتقل من المتوفين إلى الأحياء، يمكن للفيروس أن يظل فعالًا على ملابس الموتى لعدة ساعات، مايوجب ضرورة عزل جثث الموتى عقب الوفاة، وتقوم السلطات الإيطالية بدفن أو حرق الجثث.

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الولايات المتحدة الأمريكية:

خلال الأيام الماضية انتشر فيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، لشاحنة تنقل جثث الموتى من مستشفى بروكلين في ولاية نيويورك الأمريكية.

وأثار الفيديو استياء المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أوضحت صحيفة "مترو"، ولم يتم توضيح الطريقة المتبعة لدفن الجثث.

إيران:

نشرت صحيفة واشنطن بوست تحقيق، 10 مارس، كشفت فيه أسلوب السلطات الإيرانية المتبع في دفن جثث الموتى.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية خنادق كبيرة بأطوال شاسعة، لمنطقة بهشت معصومة قرب مدينة قم، المنطقة التي تم دفن الجثث بها.

العراق

وقع أهالي العراق في أزمة، بسبب عدم تمكنهم من دفن ضحاياهم المتوفين بسبب فيروس كورونا، فعدد من العشائر في البلاد يرفضون دفن الجثث في مناطقهم.

وأصبح هناك الكثير من جثامين الضحايا منتظرة في الثلاجات حتى يحين الدفن، ما أدى لزيادة الخوف بينهم.

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