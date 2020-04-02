الامارات | مدينة صينية تحظر تناول لحوم الكلاب والقطط

شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة صينية تحظر تناول لحوم الكلاب والقطط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقرت مدينة صينية أمس قانوناً يمنع تناول لحوم الكلاب والقطط، وسيبدأ العمل بالقانون في مدينة شنغن الشهيرة بصناعات التكنولوجيا في مطلع مايو المقبل.

واعتبرت إدارة المدينة التي تقع جنوبي الصين أن القطط والكلاب من الحيوانات الأليفة التي ترتبط بالبشر بعلاقة وثيقة، وحظر تناول لحومها هو إجراء عادي في الدول المتقدمة، مشيرة إلى أن الحظر يتسق وروح الحضارة الإنسانية.

وقال الخبير الصيني بيتر لي إن قرار المدينة يمكن أن يساعد في إنهاء التجارة الوحشية التي تقتل نحو 10 ملايين كلب وأربعة ملايين قطة في الصين سنوياً. ويأتي الحظر وسط محاولات علمية حثيثة في الصين للتوصل إلى المصدر الذي نقل فيروس كورونا المستجد من الحيوانات البرية إلى البشر.

Advertisements

وكان تقرير لـ«رويترز» قد ذكر الأسبوع الماضي أن «شنغن» تتجه إلى تجريم تناول الكلاب والقطط مع تضييق البلاد على الاتجار في الحيوانات البرية التي يشتبه العلماء أنها وراء انتشار فيروس كورونا. وشملت الضوابط المقترحة من الحكومة المحلية بالمدينة تسعة أنواع لحوم مسموح باستهلاكها بينها لحوم الخنازير والدجاج والبقر والأرانب وكذلك الأسماك والكائنات البحرية.

ويشتبه العلماء في أن الفيروس الجديد انتقل للإنسان من الحيوانات. وكانت بعض الحالات المكتشفة في البداية لأشخاص ترددوا على سوق للحيوانات البرية في ووهان عاصمة إقليم هوبي حيث تباع الخفافيش والثعابين والقطط وحيوانات أخرى.