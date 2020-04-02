تجنب المضاد الحيوي.. 4 تحذيرات من الصحة العالمية هذا الأسبوع بشأن كورونا

منذ أن انتشر فيروس كورونا المستجد ومنظمة الصحة العالمية بين الحين والأخر تطلق عدد من التحذيرات للمواطنين وتحديدا لتجنب الإصابة بالفيروس أو الحماية من الطرق بعض طرق المكافحة أو التطهير.

وتقدم "هُن" في التقرير التالي أهم تحذيرات الصحة هذا الأسبوع.

التدخين

في مطلع هذا الأسبوع، وجهت منظمة الصحة العالمية تحذيرا جديدا إلى المدخنين في ظل تفشي فيروس كورونا، في منشور على حسابها بموقع "فيسبوك"، حيث أكدت أن التدخين بكل أنواعه، سواء كان سجائر أو أرجيلة، يزيد من فرص إصابة المدخن بفيروس كورونا ونقل العدوى للآخرين.

كما ذكرت المنظمة أن وضع اليد على الفم خلال التدخين، من الممكن أن يؤدي إلى نقل الفيروس داخل الجسم، مشيرة إلى أن تبادل السجائر يمكن أن ينقل المرض أيضا بين المدخنين، كما أن التدخين يضعف الجهاز التنفسي، مما يعزز فرص الإصابة بفيروس كورونا، خصوصا أن المرض يهاجم الرئتين على وجه التحديد.

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تجنب المضاد الحيوي

كما أوضحت بشكل تحذيري المنظمة هذا الأسبوع وتحديدا الأحد الماضي، أن المضادات الحيوية لا تقضي على الفيروسات، كونها لا تقضي إلا على العدوى الجرثومية، وأنه لا يجوز استعمال المضادات الحيوية كوسيلة للوقاية من "كوفيد-19" أو علاجه، ولا يجوز استعمالها أيضا إلا وفقا لتعليمات الطبيب، لعلاج حالات العدوى الجرثومية.

الكمامات للمصاب فقط

كما حذرت الصحة العالمية، من ارتداء الأصحاء الكمامة، وأنه ينبغي ارتداؤها فقط إذا كان الشخص مصابا بفيروس كورونا، أو مسؤولا عن العناية بشخص مصاب بالفيروس.

التزموا منازلكم

وقبل ثلاث أيام، خرجت المنظمة العالمية لتوجه رسالة تحذيرية لمصر تحديدا، وهي ضرورة أن يلتزم كل شخصٍ منزله، لكي لا نضغط على النظام الصحي، وأن يتبعوا جميع أساليب الوقاية وأن يهتموا بصحتهم الجسدية والنفسية.

الشباب ليسوا منيعين

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قال مسؤولون في منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، في جنيف يوم الجمعة، إن البيانات الخاصة بانتشار فيروس كورونا المستجد، أظهرت أن الشباب يتم إدخالهم إلى المستشفى إذا أصيبوا بفيروس كورونا وأن "الشباب ليسوا منيعين"، أمام الإصابة بالجائحة.