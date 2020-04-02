درة تنشر صورة لها من الطفولة: كان لدي أحلام ولكن في الواقع تختلف الحياة

شاركت الفنانة درة جمهورها، بصورة من مرحلة الطفولة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت على الصورة: "عندما كنت طفلة صغيرة، كان لدي أحلام وكنت أعتقد أن إذا كنت إنسان جيد ستصبح سعيد لأنك تستحق"، ولكن في الواقع تختلف الحياة".

وانهالت تعليقات متابعيها على الصورة من ضمنها: "كيوت خالص، قمر جدا، جميلة جدا من صغرك".

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وكانت أخر أعمال درة السينمائية فيلم "يوم وليلة"، للمخرج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكري، وشارك في بطولة الفيلم أحمد الفيشاوي وخالد النبوي وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل.

ودارت أحداثه حول أحد أمناء الشرطة، الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها.