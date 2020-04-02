خواتم ذهب رفيعة لصاحبة الإطلالة الرقيقة

تختلف خيارات السيدات لقطع المجوهرات بحسب شخصية كلّ واحدة منهن، فنرى بعض السيدات يفضلن اختيار القطع الناعمة التي تتناسب مع شخصيتهن الهادئة في حين البعض الآخر قد يفضلن المجوهرات الكبيرة والمرصعة.

ولكي تقدم دور المجوهرات العالمية ما يتناسب مع الجميع، نراها في كلّ موسم تطرح العديد من القطع المتنوعة في التصاميم والأحجام. ولهذا العام برزت خواتم الذهب الرفيعة في مجموعات العديد من دور المجوهرات العالمية، حيث جاء بعضها مرصع وبعضها الأخر من دون ترصيع.

وقد لاقت هذه الخواتم استحسان الجميع.



خاتم من الذهب بتصميم ناعم غير مرصع من Bottega Veneta

صاحبات الإطلالة الناعمة والهادئة عادة ما يرغبن باختيار الخواتم غير المرصعة، كونها تتناسب مع أسلوبهن في انتقاء المجوهرات، كما أنها تتناسب مع مختلف الإطلالات والمناسبات.

وقد لفتنا الخاتم من بوتيغا فينيتا Bottega Veneta الذي جاء بتصميم غير تقليدي، حيث برزت حوافه بأسلوب متعرج، وذلك لمنحه رونقاً مميزاً على اعتبار أنه غير مرصع.

أما دار قوتشي Gucci العريقة فكعادتها تقدم كلّ ما هو مبهر ومميز، وهذا ما رصدناه في الخاتم المصنوع من الذهب الذي جاء بتصميم مميز، حيث فُرغت أجزاء منه حملت شعار الدار.

خواتم ذهب رفيعة مرصعة بالماس

لطالما كان الماس من الأصدقاء الأوفياء للذهب بمختلف ألوانه، فقد رأينا هذا المزيج منذ العصور القديمة وإلى اليوم كمزيج مثالي لقطعة المجوهرات الأنيقة.

وهذا ما رصدناه في الخاتم الجذاب من بوسيلاتي Buccellati الذي جاء مصنوع من الذهب الوردي الناعم مع الترصيع بحبّات الماس في معظم أقسامه.

في حين قدمت Anita Ko خاتماً ناعماً من الذهب الأصفر، جاء مرصع بصف كامل من الماس في جميع أجزائه ما منحه فخامة ورقي.

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خواتم ذهب رفيعة مرصعة باللؤلؤ

برز حجر اللؤلؤ هذا الموسم في العديد من قطع المجوهرات التي جاءت إما مرصعة به مع حجر ثاني، أو مرصعة منه بالكامل.

وقد برز اللؤلؤ في خواتم الذهب الرفيعة أيضاً، إذ لفتنا الخاتم من كلوي Chloé الذي جاء على شكل حلقة ملفوفة من الذهب الأصفر، ورُصع بحبّة لؤلؤ كبيرة الحجم تدلت منه بأسلوب مميز.

أما Simone Rocha فقد قدم خاتم ناعم للغاية جاء مصنوع من الذهب الأصفر مع حبّة لؤلؤ ناعمة في منتصفه، توسطتها حبّة ماس صغيرة.

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