نجمات أُصبن بالكورونا.. شاهدي أناقتهن قبل الفيروس

منذ أن بدأ فيروس كورونا بالانتشار في أرجاء العالم، بدأنا نسمع عن إصابات عديدة بين مختلف الناس، ومن ضمنهم نجوم هوليوود حيث أن الفيروس لم يستثن أحداً، ولم يميز بين مشهور أو نجم أو إنسان عادي. ومن بين ضحاياه عدد من النجمات الشهيرات، اللواتي لطالما ميّزناهن بأناقتهن اللافتة وحضورهن المميز على السجادة الحمراء، وفي مختلف المناسبات. واليوم سنسلط الضوء على هؤلاء النجمات وعلى أناقتهن قبل إصابتهن بفيروس كورونا.



نجمة جيمس بوند أولغا كورلنكو في إطلالة أنيقة بالأسود:



أعلنت منذ مدة قصيرة نجمة جيمس بوند الجميلة أولغا كورلنكو Olga Kurylenko عن إصابتها بفيروس الكورونا، هي التي عودتنا على حضورها المميز في مناسبات عالمية مختلفة، في إطلالات رائعة تختارها من كبرى دور الأزياء العالمية، مثل هذه الإطلالة هنا التي اختارت فيها فستانا من الترتر البراق باللونين البنفسجي والأحمر، من مجموعة ارماني بريفيه Armani Prive لموسم ربيع 2020والتي نسقت معها صندلا فضيا بكعب عال وأقراطا ناعمة مرصعة بأحجار حمراء، وبدت غاية في الأناقة والجمال.

ريتا ويلسون أنيقة في فستان باللون الأحمر:



لمن لا يعرف الممثلة ريتا ويلسون Rita Wilson هي زوجة النجم الشهير توم هانكس Tom Hanks واللذان أعلنا منذ مدة 15 يوما عن إصابتهما بفيروس كورونا خلال تصوير هانكس لأحد أفلامه في استراليا، ولطالما تميزت ريتا بإطلالاتها المميزة التي تختارها على السجادة الحمراء، والتي نشاهدها بها وحدها أو برفقة زوجها. وهنا كانت قد تألقت في فستان من المخمل باللون الأرجواني الداكن بقصة أنيقة ناسبتها وناسبت سنها. وقد نسقت معه حقيبة كلاتش معرقة وصندلا ذهبيا بكعب عال.



مدونة الموضة ومصممة الأزياء الشهيرة آرييل شارناس:

مدونة الموضة الأمريكية الشهيرة آرييل شارناس Arielle Charnas أُصيبت بالفيروس أيضاً، وهذا ما دفعها إلى عزل نفسها لمدة 15 يوما في المنزل، وقد تخلت في هذه الفترة عن إطلالاتها الأنيقة التي عودتنا عليها، مثل اللوك العصري الذي نسقته هنا واختارت فيه فستانا قصيرا معرقا باللون الفوشيا، نسقت معه صندل كعب عال وحقيبة يد باللون الأبيض.

Advertisements



رايتشل ماثيوس في فستان مميز باللون الفوشيا:

الممثلة الشابة وبطلة فيلم فروزن الشهير رايتشل ماثيوس Rachel Matthews أيضاً من النجمات اللواتي تم تشخيص إصابتهن بفيروس الكورونا، وقبل ملازمتها المنزل كنا قد رصدنا لها عددا من الإطلالات المميزة، منها هذا اللوك الأنثوي الناعم الذي اختارت فيه فستان سهرة من الموسلين باللون الفوشيا الهادئ، ياقته مزينة بالورود وقصته منسدلة وناعمة.

فيروس كورونا لا يميز بين إنسان وآخر، وينتقل بسرعة كبيرة بين البشر، بمن فيهم نجوم هوليوود. شاهدي أناقة بعض أشهر النجمات العالميات، اللواتي تم تشخيص إصابتهن بفيروس الكورونا.

قد يهمك أيضا:

عدد الوفيات بفيروس كورونا يتجاوز الألف في بلجيكا

صيحة الفستان "الثنائي اللون" تُخيم على ربيع وصيف 2020