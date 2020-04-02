"قصر بـ14 مليون دولار".. هدية أوزيل لزوجته في مناسبة ولادة طفلتهما

وسط اهتمام العالم بأخبار كورونا، استطاع اسم اللاعب الدولي من أصل تركي مسعود أوزيل وزوجته الممثلة وملكة جمال تركيا للعام 2014 أمينة جولشي، أن تتصدر عناوين الصحف التركية.

وجاء اهتمام الصحف بسبب الهدية الباهظة الثمن التي قدمها أوزيل لزوجته بمناسبة ولادة طفلتهما الأولى منذ أيام.

ووفقا للنهار اللبنانية، فقد قدّم أوزيل لأمينة قصرا في لندن، حيث يقيمان بقيمة 28 مليون ليرة تركية أي ما يعادل 14 مليون دولار، مساحته 1400 متر مربع ويتكوّن من 8 غرف وصالتين وفيه قاعة سينمائية، إضافة إلى مسبح داخلي وخارجي وسونا وspa.

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وسبق لأوزيل أن قدّم لأمينة الكثير من الهدايا الثمنية، فعندما عرض عليها الزواج قدم لها خاتما من الماس بقيمة 200 ألف ليرة تركية، وقدّم لها في حفل الخطوبة خاتماً بقيمة 100 ألف ليرة تركية، كما قدّم لها شقة في اسطنبول بقيمة 80 ألف ليرة تركيبة.