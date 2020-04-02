بعد غياب الضيوف بسبب كورونا.. عروسان يستعينان بـ"مدعوين مزيفين" في زفافهما

غياب جميع المدعوين عن حفل الزفاف، لم يمنع العروسان الأمريكيان دان ستوجليك وآمي سيمونسون، من عقد حفل لزواجهما بولاية ميشيغان، في ظل التحذيرات المحلية والدولية بعدم الاختلاط، للوقاية من فيروس كورنا المستجد.

الثنائي قرران استبدال الـ160 مدعو المتغيبين خوفا من كورونا، بـ"مدعوين مزيفين" مصنوعين من الورق المقوى، جالسين على المقاعد، حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

ورصدت الشبكة الأمريكية، أن العريس استعامن بشركة لتصيم وتنفيذ تلك القصاصات من أجل وضعها بمقاعد حفل زفافه على حبيبته.

وظهر العروسان في قاعة الزفاف وسط عشرات الضيوف من ورق مقوى، وسط تواجد عدد محدود من الضيوف من العائلة والأصدقاء المقربون.

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وأطلت العروس بأزياء كاجوال، تتضمن بنطلون جينز و"بلوفر" أحمر اللون، وسترة طويلة، فيما ظهر العريس ببنطلون جينز و"بلوفر" قاتم اللون، خلال حفل زفافهما.

وعن تصميم العريس الشاب بتفيذ فرحه بـ"معازيم" من ورق، قائلا: "الأمر رائعا حقا، لقد تم تصميم ضيوفا من الذكور والإناث، وكأنهم أزواج يجلسون معنا على المقاعد".