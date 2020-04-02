الهرمونات والنظافة.. السبب وراء إصابة النساء بكورونا بنسب أقل من الرجال

جدل معرفي لتبين السبب الحقيقي وراء تفشي كورونا، وكونه أكثر فتكا بين الرجال منه بين النساء، حيث تشير الإحصائيات إن عدد الحالات المتدهورة، والحالات الخطيرة، وكذلك الوفيات بين الرجال أكثر من النساء بنسة تصل إلى 80%.
ويستعرض التقرير التالي الأسباب التي عرضتها الدراسات، وخاصة بعد حديث "الصحة العالمية"، عن أن الرجال هم الأكثر تأثرا بالفيروس المستجد.
من جهته قال الطبيب ألبرتو مانتوفاني الخبير في المناعة والأستاذ الفخري بجامعة "هيومانيتاس" للعلوم الطبية، إن النساء أكثر مقاومة لفيروس كورونا المستجد من الرجال، وذلك بحسب مجموعة "أدنكرونوس" الإعلامية الدولية الإيطالية، وأرجع ذلك إلى عدة أسباب:
- بنية النساء من الجينات إلى الهرمونات.
- 82% من المرضى في وحدات العناية المركزة المخصصة لـ(كوفيد 19) هم من الذكور، في مقاطعة لومبارديا الإيطالية الأشد تأثرا بالفيروس.
- هناك فرقا يصل إلى الضعف في الوفيات وعلى مستوى الحالات الخطرة أيضا، بين الرجال والنساء.
- الفلك الأنثوي أكثر قدرة على مقاومة هجمات الفيروس الجديد.
- النساء بشكل عام وأجهزتهن المناعية تتمتع بقوة كبيرة للغاية.
- بعض الاستجابات المناعية لدى النساء أكثر قوة من الرجال، وهذا منطقي من وجهة نظر تطورية، حيث تمرر النساء الأجسام المضادة إلى الجنين عبر المشيمة.
كما أن واحدة من الدراسات بحسب "سي إن إن"، استعانت بنحو 3749، لتتبع إجراءات النظافة بين الجنسين، وخلصت إلى الآتي:
- 15% من الرجال لا يغسلون أيديهم على الإطلاق.
- مقابل 7% من النساء لا يغسلون أيديهم على الإطلاق.
- 50% من الرجال يستخدمون الصابون.
- في حين أن 78% من النساء يستخدمونه.
- 31% من الرجال يستخدمون مضخات الصابون على الطرق السريعة مقابل 65% من النساء.
- النساء أكثر اهتماما من الرجال بغسل أيديهن بنسبة 50%.
- اهتمام النساء بأساليب الوقاية من الأمراض والفيروسات أعلى بشكل كبير من الرجال.
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