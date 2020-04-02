المنشر في البيت واحذري الريشة.. نصائح لمنع دخول الأتربة إلى منزلك (فيديو)

نصائح كثيرة قدمتها الإعلاميات الثلاث سهير جودة ومفيدة شيحة ومنى عبدالغني، مقدمات برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "CBC"، لمنع دخول الأتربة داخل المنزل، خاصة في وقت تغيير الفصول الذي تتزايد فيه الرياح المصاحبة بالأتربة، وهو ما يؤثر بالسلب على مرضى التهاب الجيوب الأنفية.

ومن النصائح التي عرضت خلال حلقة البرنامج:

- وضع مشمع بلاستيك خلف الشبابيك، لتجنب دخول الأتربة.

- وضع فوطة مبللة بالماء تحت "عقب" الباب وتغييرها كل ساعتين، وذلك لامتصاص الأتربة.

- تغطية أثاث المنزل بالأقمشة، ويجب تغييرها أيضًا كل ساعتين حتى لا تلتصق بها الأتربة.

- ويمكن وضع نصف بصلة عند أركان المنزل، وهي من الوصفات الشعبية التي تعمل على امتصاص الأتربة، ومن ثم إزالتها وتنظيف الأرض وتطهيرها.

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- الحذر من استخدام الريشة في تنظيف الأثاث لأنها تعمل على بعثرة التراب، لذلك ينصح باستخدام الفوط المببلة في إزالة التراب.

- استخدام المكنسة الكهربائية في أركان الغرف لتنظيفها من الأتربة، وكذلك أيضا تنظيف الستائر والأرائك بالقطع المخصصة لها بالمكنسة.

- يعتبر "الألوميتال" من أفضل الطرق لمنع دخول التراب نهائيا.

- وضع الأجهزة المعقمة للجو في الغرف، لتنقية الهواء وأيضًا الأجهزة المعطرة التي تبث روائح جيدة بدلا من رائحة التراب.

- مع تواجد الأتربة في الجو، يجب الحذر من نشر الغسيل في البلكونة ولا بد من وجود المنشر داخل المنزل، حتى لا تلتصق الأتربة بالملابس.