استوحي إطلالتك يوم العرس من أجمل موديلات فساتين زفاف عصرية بوحي من الفاشينيستا.
واكبي الموضة في يوم عرسك، واختاري فستان زفاف عصري بوحي من أجمل فساتين باللون الأبيض اعتمدتها الفاشينيستا في العالم العربي.
فستان ديما الأسدي
ظهرت الفاشينيستا ديما الأسدي بفستان أبيض عصري بكم واحد مع كشاكش الخصر ومرصع بتطريزات برّاقة على الكتف والصدر مع شق جانبي.
فستان ديالا مكي
تصميم عصري بسيط يناسب حفلات الزفاف النهارية في الأماكن المفتوحة اعتمدته الفاشينيتا ديالا مكي، وهو بحمّالات رفيعة وتنورة واسعة.
فستان هلا
أيضاً شاركت الفاشينيستا هلا متابعيها بإطلالة بفستان أبيض ناعم بحمّالات وكشاكش يتسم بالعصرية ويمكن اعتماده في حفلات الزفاف الشاطئية.
فستان جيسيكا قهواتي
بعيداً عن اللون الأبيض، لفت أنظارنا فستان جيسيكا قهواتي المنفوش والمرصع بتطريزات برّاقة مع لمسات الريش، وهو مثالي لإطلالة فخمة يوم العرس.
فستان لانا الساحلي
اخترنا لكِ إطلالة عصرية ومحتشمة باللون الأبيض اعتمدتها الفاشينيستا لانا الساحلي، وتميز الفستان بالتنورة الواسعة ليناسب حفلات الزفاف النهارية.
فستان شهد الجميلي
في إحدى حفلات الزفاف، اعتمدت شهد الجميلي فستان أبيض بقصّة عمودية وتصميم محتشم، ومرصع بتطريزات برّاقة، وهو مناسب للعروس صاحبة القوام الممشوق.
فستان تمارا القباني
أعجبنا فستان تمارا القباني باللون الأبيض وبالقصّة العمودية التي تتسع من أسفل، وهو بأكمام تصل إلى المرفقين ليناسب العروس المحجبة.
فستان زهرة ليلى
أيضاً ارتدت الفاشينيستا زهرة ليلى فستان أبيض ناعم وعصري بقماش الشيفون وبقصّة محتشمة، حيث أنه بأكمام طويلة وتصميم واسع، مذيل ينسدل على الأرض.
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