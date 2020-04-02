تعرفي علي أصول اتيكيت الزوجه الذكيه والتعامل مع الزوج

الحياة الزوجية تمتاز برقة علاقتها و حساسيتها و لذلك فهى تحتاج سلوكيات خاصه لتزيد من اواصر العلاقه بين الزوجين وترفع من شأنها و تهيىء جو عام من الالفه و الموده و الرحمه

اتيكيت الزوجه الذكيه



زوجك ليس ندا لك فلا تكونى ندا له و الرجال لا يحبون المرأه العنيده عامه فما بالك لو كانت زوجته فابتعدى عن العند

زوجك بالتأكيد سيحب اللعب مع الاطفال و لكن لا تتركيه وقتا طويلا معهم و تخرجى او تنشغلى بامور المنزل فتكرار ذلك الامر له يشعره بالاهمال و له تأثير سلبى على الزوج

لا تحللى كل الامور وحدك فدائما ما يحب الرجال ان يشعروا بالقوه و ان المرأه تحتاجهم و تحتاج مشورتهم

فى حاله انك طلبتى منه شىء ما و نسى . . ذكريه باسلوب لائق و نبره صوتك تكون منخفضه و لا تبدأى بالصراخ و التعنيف فهو رجل المنزل و ليس الخادم الخاص بك و الرجال لا يحبون الالحاح فى الطلبات فقط اطلبى ما تريدينه مره واحده باسلوب لائق و نبره صوت منخفضه و احتفظى بانوثتك دائما و حافظى على الجو العاطفى بينكم

الصوت العالى ليس من الاتيكيت و الانثى بطبعها حنونه و عاطفيه فيجب ان يلمس زوجك منك ذلك فى جميع تعاملاتك حتى فى اوقات المشاكل الزوجيه و للتحكم فى نفسك وقت الغضب و لمعرفه كيفيه امتصاص غضب زوجك

لا تدخلى الاهل و الاصدقاء فى مشاكلكم الزوجيه فحياتكم ملك لكم وحدكم انتم من تديرونها و ليس الاخرين مهما كانت درجه القرابه و كذلك لا تبدأى بالشكوى او التحدث عنه بسوء او تحرجيه فذلك يقلل من نظره الاخرين له و سيؤثر على نظرتهم لك بالتالى و على علاقتكم

بل على العكس يجب ان تمتدحيه امام الجميع و تركزى على ايجابياته خاصه امام الاهل لأن من أبنائهم قد يتزوج ابنائك ولهذا الحديث اثر كبير على تكوين العلاقات المستقبلية.

اهتمى بأهل الزوج و الحديث الدائر عن معاملتهم السيئه لزوجه الابن هى حالات فرديه فتعاملى مع اهل زوجك كأنهم اهلك و حافظى على العلاقه الطيبه بينكم فعلاقتك مع اهل زوجك تؤثر سلبا او ايجابا على علاقته معك انظرى للأيجابيات و تغاضى عن السلبيات



كما انك يجب ان تهتمى بأخواته و تشعريهم انك واحدة منهن ولاتتكبري أو تتعالي عليهن و اجلسي معهن و ابحثى عن نقاط مشتركه بينكم حتى تندمجوا سويا و إن كن لا يفضلن تواجدك، فلا تفرضي نفسك عليهن، ولا تفتعلى المشاكل بسبب ذلك بل تعاملى مع الامر بساطة - للتعامل مع الشخصيات المختلفه تابعى اتيكيت التعامل مع الاخرين

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المرأه عامه من الطبيعي أن تشعر بالغيرة من زوجة ابنها و انت فى يوم من الايام ستشعرين بذلك لان ابنك هو رجلك الذى قمتى بتربيته فعندما تواجهى موقفا من ام زوجك يتعلق بالغيره فتعاملى مع الموضوع ببساطه

الغيره تولد شعور بالخطر و الام عندما تشعر بالخطر على ابنها تبدأ بحمايته فتأكدي أنك كلما حاولتى منع زوجك عن امه كلما تشبثت به هي أيضا فقط اتركيه لها لبعض الوقت و عندما تشعر بأنك لا تشكلين خطر عليه ستتركه لك

و على العكس ليس من الطبيعى ان تشعر الزوجه بالغيره من ام زوجها فاهتمام الرجل بامه هذا حقها عليه و غيابه عند أمه يعنى انها نجحت فى تربيته و انه سيعلم اولاده ان يهتموا بامهم و الرجل طفل كبير دائما ما يحتاج للام فلا تفتعلى المشاكل بسبب اهتمامه بالام



كونى حياديه فلا تقفى فى صف اهلك ضد زوجك او العكس بل حاولى ان تقربى المسافات بينهم

اهتمى بنفسك و كونى جميله و رقيقه معه دائما و يجب ان تظل تلك الفتاه الجميله الرقيقه التى تقدم للزواج منها هى من تسكن معه الان فى المنزل فمهما كان وقتك مزدحم او كان عليك ضغوط يجب ان لا تهملى فى نفسك كما ان المنزل يجب ان يكون مرتبا و نظيفا و ذو رائحه عطره دائما كما يجب ان تهتمى باولادك امامه ولا تتزينى عندما تخرجين فقط بل كونى فى افضل حال عند عودته من العمل

منزلك اهم من عملك مها كانت درجتك الوظيفيه فنجاح المراه يقاس من نجاحها فى منزلها اولا فلا تهتمى بعملك على حساب زوجك

كل فرد يحتاج الى الراحه بعد الرجوع من العمل فعند رجوع زوجك من العمل لا تبداى بطرح الاسئله و اعطائه قائمه طلباتك الخاصه و تبدأى فى سرد المشاكل فهو مرهق بما يكفى و كل ذلك يؤدى الى رد فعل غير مرغوب . . اعملى على راحته فور وصوله للمنزل و بعدها يمكنك التحدث فيما تريدين باسلوب لائق و ان كان متعبا و خلد للنوم فاتركيه ينال راحته و يمكن تأجيل الحديث الى اليوم التالى

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