7 نصائح تساعدك على تنظيف وتعقيم السجاد للوقاية من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعتبر السجاد واحد من أهم أدوات الديكور التي تحرص جميع النساء على انتقائه وتنسيقه جيدا مع أثاث المنزل، وهو من أكثر الأشياء التي نلمسها كثيرا ويمكن أن تنقل لنا الفيروسات.

لذا نصحت وزارة الصحة والسكان، بضرورة تعقيم وتطهير الأسطح الملوثة بالعدوي، للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19"، إذ إنه يعيش من ساعات إلى أيام على الأسطح.

ووفقا لموقع "howtocleanstuff"، نذكر لكم مجموعة من الطرق التي تساعدك على تنظيف وتطهير السجاد من الفيروسات.

- يجب الحرص على نظافة السجاد دائما، لتجنب تراكم البكتريا والفيروسات على السجاد.



- يعمل الخل الأبيض كمضاد للجراثيم والتخلص من العفن، وذلك عن طريق وضع كوب منه على لتر من الماء، وباستخدام قماشة نظيفة مرريها على سطح السجاد.



- وبتمرير آلة البخار على السجاد، يمكنك تطهيره وتعقيمه من الفيروسات، إذ إن الحرارة تساعد في قتل جميع الفيروسات.

- احرصي على مزج قليل من كحول الأيزوبروبيل مضاف إليها الماء، وباستخدام قماشة نظيفة امسحي بها السجاد.

- من أبسط أدوات التطهير التي يمكنك استخدامها هو الماء الدافئ والصابون، وبقطعة قماش ناعمة مرريها على سطح السجاد حتى تذوب، وبهذه الطريقة يمكنك تعقيمها من الفيروسات.

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- باستخدام المكنسة الكهربائية على السجاد، ثم مسحها بقليل من الملح والماء يمكنك التنظيف والتطهير من جميع الجراثيم.

- يمكنك استخدام البكينج صودا في تنظيف السجاد، ضيفي الماء إلى البكينج صودا أو عصير الليمون، ثم امسحي بها السجاد.

نصائح يجب اتباعها عند غسل السجاد:

- تجنب وضع الكلور على سجاد المنزل، لأنه يساعد على إزالة لونها وجعلها ذات منظر سيء.

- ينصح بارتداء قفازات أثناء تنظيف وتعقيم السجاد، وتغطية الأنف والفم بكمامة طبية لتجنب انتشار الفيروسات أثناء تنظيفها.

- الحرص على غسل اليدين جيدا بعد الانتهاء من تعقيم السجاد.

- يفضل تجفيف السجاد في مكان جيد التهوية، أو تعرضها للشمس.

إحنا أقوى من كورونا



