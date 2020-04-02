أطعمة احذر الإفراط في تناولها أثناء الحجر المنزلي.. تسبب زيادة الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي :

بعد قرار حظر حركة المواطنين وإغلاق المحلات جزئيا، للبقاء في المنزل لمدة أسبوعين دون حركة مع تناول الطعام، قد يتسبب ذلك في زيادة الوزن سريعا.

وهناك بعض الأطعمة التي يسبب تناولها زيادة الوزن لكثير من الفتيات، نذكرها لما وفقا لما ذكر موقعي "healthline" و "cnet" :

- الأرز:

يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية والكربوهيدرات، وبالتالي يعتبر الأرز مصدرا للحصول على الكثير من السعرات الحرارية والكربوهيدرات، ما يتسبب في زيادة الوزن.

- العصائر الطازجة:

يتناول الكثير من العصائر الطازجة المصنوعة من الفواكه، لتحسين الصحة أو فقدان الوزن، ولكن يمكن أن يساهم الإفراط في تناولها في استهلاك السعرات الحرارية، ما يتسبب في زيادة الوزن.

- الأطعمة المعلبة:

مغرية بالنسبة لكثير من الأشخاص، إلا أن أغلبيتها غير صحية، لأنها تحتوي على العديد من المواد الحافظة والدهون غير الصحية والمحليات الصناعية التي تضر بالجسم وتزيد من الوزن.

- المكسرات:

المكسرات مثل البندق واللوز والكاجو، بالرغم من أنها مفيدة للجسم إلا أنها تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، وبالتالي تناول كميات كبيرة منها يؤدي إلى زيادة الوزن.

- المشروبات الغازية:

يفضل كثيرون تناول المشروبات الغازية، إلا أنها تحتوي على العديد من السعرات الحرارية التي تؤدي إلى زيادة الوزن.

- الأفوكادو:

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يعتبر الأفوكادو مصدر غني بالسعرات الحرارية والدهون، لذلك فإن تناول الأفوكادو بشكل يومي يؤدي إلى زيادة الوزن.

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- الأطعمة التي تحتوي على النشويات:

مثل البطاطا والمكرونة والخبز الأبيض، لذلك فإن تناولها بشكل كبير يؤدي إلى زيادة الوزن.

- الشوكولاتة الداكنة:

تحتوى على مضادات الأكسدة والسعرات الحرارية والدهون، لذلك الإفراط في تناولها يؤدي إلى زيادة الوزن.

- الحلويات:

تحتوي على كميات عالية من السكريات، وتسهم السكريات في زيادة الوزن والإصابة بالسمنة، وأيضا الانتفاخ والغازات.

- الوجبات الخفيفة "السناكس":

البقاء في المنزل يجعلك تتناول الكثير من الوجبات الخفيفة "السناكس" ويجب تجنب ذلك نظرا لاحتوائها على الملح والدهون والسعرات الحرارية العالية، ما يؤدي إلى زيادة الوزن.

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