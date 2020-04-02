كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 أبريل 2020 06:52 مساءً - ربما يكون حجر الفيروز أقدم حجر في تاريخ الإنسان، وكان يُنظر إليه كتعويذة الملوك، وكحجر يرمز إلى الحماية، قوي وغير شفاف، ولكن ناعم الملمس، كما لو كان منحوتًا من السماء اللازوردية وانزلق إلى الأرض. حجر الفيروز كان يدلّ في القدم على أنّ إله السماء على قيد الحياة في الأرض، وتقول إحدى الأساطير إنّ الفيروز كان يمتلك العديد من السلطات، ويُعتبر حجر الشفاء والحماية الذي يعزّز الشجاعة. ويُقال أيضًا إنّه يجذب الحب والصداقة والمال والحظ.

عودة مجوهرات ذهب بأحجار الفيروز

خاتم بحجر الفيروز

عام 2015 شهد عالم المجوهرات عودة لم نشهدها من قبل للمجوهرات الزرقاء والفيروزية الجميلة. يبدو أن اللون الأزرق هو لون الموسم، حتى على الملابس، كأكسسوارات القمصان والفساتين والدنيم على منصات العروض.

الفيروز -أو الفوسفات المائي من النحاس والألمنيوم- يستمد اسمه من "بيير الفيروز" الفرنسي، بمعنى الحجر التركي. تم تداول الأحجار الكريمة باللون الأزرق لأول مرة في بازارات إسطنبول في طريقها من المناجم في آسيا إلى أوروبا. تأتي المجوهرات الفيروزية في مجموعة متنوعة من الأشكال الزرقاء اعتمادًا على المنطقة الصحراوية. سواء كنتِ تفضلين النغمات الداكنة أو البطة ذات اللون الأزرق الفاتح تقريبًا، يتفق معظم الخبراء على أن اللون الأزرق السلس والمتساوي هو الأكثر جاذبية. عام 2015 عنوَنَ إذًا العودة الفعلية لمجوهرات ذهب بأحجار فيروز عبر قلادة تيفاني آند كو المذهلة على غرار الزبرجد والألماس، التي ارتدتها كيت بلانشيت خلال جوائز الأوسكار. يشير مزيج الأحجار الكريمة المستخدمة في هذه القلادة إلى اتجاه آخر للتجربة من خلال مزجه مع الأحجار الكريمة الأخرى، تاركًا وراءه خيوطًا تقليدية من الخرز الفيروز.

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معلومات عن مجوهرات ذهب بأحجار الفيروز

أسوار بحجر الفيروز



إنّها واحدة من أكثر الأحجار الكريمة شهرة على مستوى العالم. هذه الأحجار الكريمة ذات اللون الأزرق السماوي هي أحجار كريمة كلاسيكية، وقد تم تبجيلها منذ آلاف السنين. الفيروز هو أحجار كريمة ذات تنوع مثل القلادات والأساور والخواتم والأقراط. الحجر هو أيضًا مادة شعبية للقطع الفنية والتجارة. واحدة من الفوائد العظيمة لشراء مجوهرات الفيروز أو Turquoise هي أنّ لون الحجر يسمح للمجوهرات باستخدام مجموعة متنوعة من المواد للإعدادات. على سبيل المثال، يتناغم الحجر بشكل جيد مع الذهب والذهب الأبيض والبلاتين جنبًا إلى جنب مع الفولاذ المقاوم للصدأ، وبالطبع يشتهر بوضعه في مجوهرات الفضة الإسترليني. الفيروز هو جوهرة الميلاد في ديسمبر ويوصى به للذكرى الخامسة للزوجين. مع ارتفاع الطلب على الأحجار الكريمة وكونها أكثر ندرة مما يعرفه معظم الناس، يجب على المشترين تقييم الحجر بعناية من أجل الجودة. عند التسوق لشراء تركواز، راجعي اللون المميز لكل حجر. يجب على المشتري أيضًا تقييم بريق الحجر، وستكون الأحجار الكريمة الطبيعية ذات لمعان أعلى ومظهر زجاجي. كلما زادت درجة اللون الفيروزي كان التألق أهم، وبالتالي أكثر لمعانًا. يختلف اللون الفيروزي من الأخضر الداكن إلى الأزرق الفاتح، في حين أنّ الألوان المحيطة قد تتميز باللون البني أو الأبيض أو الأسود. قد لا تتميز بعض الأحجار الكريمة بألوان مختلفة داخل الحجر.