جراحة قلب مصرية تحلم بالعالمية.. "منة": أتمنى أكون النسخة النسائية لمجدي يعقوب

اختارت التخصص الأصعب في المجال الطبي، والذي يتطلب مجهود عال ويأخذ من وقت المرأة الكثير والكثير، وهو جراحة القلب للأطفال، أرادت أن يكون لها رسالة سامية في الحياة تكافح من أجلها وتساعد الأطفال في كل بقاع العالم وخاصة ذوات العيب الخلقي فرسالتها الا يظل طفلا يتألم.

الطيبية منة علي، في أواخر العشرينات من عمرها، وتعمل جراحة للقلب والصدر، بجامعة عين شمس، تقول: "أنا بعتبر نفسي بنت قسم جراحة القلب والصدر، بجامعة عين شمس، لأني هناك أتعلمت كل حاجة من أول احترام المهنة وطاقم التمريض".

وأضافت منة في حديثها لـ"الوطن"، : "التخصص ده هو شغفي قبل ما أقرر أختاره كنت مؤمنة أن التخصص هو اللي بيختار صاحبه، وفي سنة الامتياز أشتغلت كل التخصصات، كقسم الباطنة والأطفال والنساء والتوليد، والجراحة العامة، ومن وقتها أدركت أني جراحة ومش أي تخصص تاني غير جراحة القلب،، الدقيق والصعب، ومش أي دكتور بياخده ويقدر يكمل فيه".

وتابعت: "من أجمل لحظات حياتي لما طفل صغير أول مرة أشوفه ويضحكلي، وقتها والدته بتقرر تديني الثقة وأني هقدر أساعدهم في رحلتهم الطويلة لمحاربة المرض".

وأكملت: "الناس دايما بتسألني ليه قررت اتخصص في جراحة القلب، وبيقولولي إزاي بنت حلوة تتخصص تخصص صعب كده".

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اختارت منة موضوع رسالة الماجيستير، عن الأعراض المتعلقة بالقب الناتجة عن عملية ترقيع الشرايين الناجية لمرضى مستشفى جامعة عين شمس في الفترة ما بين 2015 حتى 2017، والتي ناقشتها خلال مؤتمر Cardio Egypt2020، فعملية الترقيع يقصد بها إجراء عملية جراحية في القلب يتم فيها تجاوز واحد أو أكثر من أنسدادت الشرايين التاجيّة عن طريق تحويل مسار الأوعية الدموية لاستعادة تدفق الدم الطبيعي للقلب، هذه الوصلات عادة ما تأتي من شرايين المريض نفسه.

العديد من الإجراءات الاحترازية تتبعها منة وكافة طاقم العمل، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي اجتاح جميع أنحاء العالم، وتسبب في رعب وذعر الجميع، حيث يواصلون إجراء العمليات الخاصة بجراحة القلب للأطفال، "العمليات العاجلة هي اللي بتتعمل في الوقت الحالي وطبعا مع مزيد من التعقيم والتطهير المستمر، وأصبح تواجدنا للضرورة القصوى".

تطمح منة أن تصبح النسخة المؤنثة للجراح العالمي مجدي يعقوب،: "بتمنى أكون جراحة قلب عالمية وأسافر واتعلم أحدث العمليات وأساعد الأطفال في كل العالم وأرجع مصر وأعمل مستشفى تعالج كل الأطفال المصريين، وأشتغل في مركز أسوان اللي عمله دكتور مجدي".