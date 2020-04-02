هل المشروبات الكحولية تحمي الجسم من فيروس كورونا؟.. أخصائية إدمان تجيب

تداول البعض من منطلق السخرية، أن الكحول يمكن أن يساعد في تعقيم الجسم من فيروس كورونا، إلا أن أخصائية علاج حالات إدمان كشفت حقيقة ذلك الادعاء.

وأعلنت الدكتورة أناستاسيا إيجناتوفا، أخصائية علاج حالات الإدمان، وفقا لروسيا اليوم، أن المشروبات الكحولية غير قادرة على حماية الجسم حتى من أمراض الجهاز التنفسي الموسمية.

وقالت في حديث لصحيفة "فيتشيرنايا موسكفا"،: "لقد أثبت من زمن بعيد أن الكحول يضعف مناعة جسم الإنسان، وأن تناول الكحول يفتح الباب أمام العدوى المرضية".

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وأضافت، وبخلاف الاعتقاد الشائع، لن يطهر تناول الكحول الجسم ولا يمكن أن يقضي على الأحياء المجهرية الضارة، لأن تركيزه في الأمعاء والمعدة غير كاف لتحقيق ذلك.

وقالت: "يمكن للكحول القضاء على بعض أنواع مسببات أمراض والتهابات الأمعاء، إذا تناول الأشخاص كمية قليلة من النبيذ مع الطعام".

وأضافت: "يقضي الكحول على مسبب الكوليرا فقط، ولكنه لا يحمي وليس له أي تأثير في فيروس كورونا".

وتنصح الدكتورة بالإكثار من تناول الفواكه والخضروات في موسم الوباء، وكذلك شرب الماء، واستخدام المواد المطهرة المحتوية على الكحول في التعقيم فقط.