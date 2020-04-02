اختلفت الآراء.. هل يجب عزل المواليد الجدد عن أمهاتهم بسبب كورونا؟

تحديات كثيرة يواجهها العالم حول مواجهة وباء انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنها طرق الانتقال من المصاب للشخص السليم، بالإضافة لمخاطر انتقال الفيروس المميت من الأمهات إلى الأطفال حديثي الولادة.

تقارير كثيرة حاولت تحديد طرق وأساليب انتقال فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لكن أغلبها لم يستطع تأكيد أو نفي بعض الحالات الخاصة، كحالات انتقال الفيروس من الأم لابنها الرضيع.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبوتينك"، أنه يوجد تناقض في البيانات العالمية، إذ تنصح السلطات الصحية في كل من الصين وأمريكا بعزل الأطفال حديثي الولادة عن الأمهات المصابات بفيروس كورونا، بينما تأتي بيانات منظمة الصحة العالمية مخالفة لتلك التوجيهات، إذ أكدت على ضرورة الإبقاء عليهم (الأطفال والأمهات) معا لأهمية الرضاعة الطبيعية مع الأخذ بجميع الاحتياطات اللازمة مثل ارتداء الأم لقناع طبي (كمامة).

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ووسط ذلك حاول الأطباء حول العالم إيجاد حلول وسطية لهذه المشكلة، يقول الدكتور بمستشفى "زيورخ" الجامعي مانويل شميد: "نحن ننصح الآباء والأمهات ونتحدث معهم عن الفوائد والمخاطر معا، على أن يكون القرار الأخير للأسرة بناء على الحالة الصحية للأم وللمولود".

وفي الوقت ذاته، أكد شميد أن "غالبية المواليد لا تُصاب بالفيروس، ومن انتقلت لهم العدوى على ما يبدو ظهرت عليهم أعراض متوسطة الشدة.

وأشارت أغلب الفحوصات السريرية، إلى أن الحالة الصحية التي تنتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد لدى الأطفال وحديثي الولادة، نادرا ما يحدث لها مضاعفات حادة، وبحسب البيانات الأخيرة التي نشرها موقع "Pediatrics"، فإن حوالي 21 طفلا كانت حالتهم الصحية خطرة من أصل 731، تم تأكيد إصابتهم بالفيروس في الصين.

ونوه خبير الأمراض المعدية والولادة بمستشفى "لوزان" الجامعي، ديفيد باود، إلى ضرورة أن تكون الأم بحالة صحية جيدة في حال وجود طفل لديها، مع التأكيد على اتباع معايير السلامة والنظافة الصحية الموصى بها، كارتداء الأم الكمامة الطبية وقيامها بغسيل يديها وجسدها بشكل جيد قبل إرضاع طفلها طبيعيا، إما إذا كانت الحالة الصحية للأم سيئة، "فيجب إعطاؤها الفرصة لذلك إن أرادت هذا".