"قومي المرأة" يواصل تلقي شكاوى السيدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

يواصل مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة، تلقيه جميع شكاوى السيدات وتقديم الاستشارات القانونية والاجتماعية من خلال الخط المختصر للمكتب 15115، وعبر الرسائل على تطبيق "الواتس آب" على رقم 01007525600، وعبر رسائل صفحة المجلس الرسمية على "الفيس بوك".

وأكدت الأستاذة أمل عبدالمنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، أن المكتب يقدم المشورات القانونية والاجتماعية مجانا للسيدات، كما يقدم المساعدة المجانية في حالة التقاضي من خلال إحالة الشكاوى التي تتطلب اللجوء للقضاء إلى المحامين المتطوعين والمتعاونين مع المكتب من خلال برنامج المساعدة القضائية، كما يحيل المكتب الشكاوى الوارده إليه إلى جهات الاختصاص ويتابعها لحلها.

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وأوضحت أن المكتب يتلقى شكاوى العاملات بالقطاع العام والحكومة، اللاتى يتعرضن إلى تعسف في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتخفيض أعداد العاملين في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام، ومنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلا أو أكثر يقل عمره عن 12 سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث يرسل المكتب شكاوى العاملات إلى الجهات المختصة لدراستها واتخاذ كافة الإجراءات.

ويتلقى المكتب أيضا شكاوى الأحوال الشخصية، وطلبات الضمان الاجتماعي، وشكاوى العنف ضد المرأة، والميراث، ويقدم المكتب الدعم النفسي والقانوني للمعنفات.