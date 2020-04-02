"كدبة أبريل".. ابنة هيفاء وهبي توضح سبب إغلاق حسابها على "سوشيال ميديا"

عقب ساعات معدودة من تأكيدها الابتعاد عن منصات التواصل الاجتماعي، أعلنت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أن ما دونته عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، مجرد مزحة.

وقالت زينب: "شوفوا للأخير، هيدي فكرة بنتي رهف إني أمزح معكن مزحة أبريل، وخلت اختها تمثل الموضوع لأن دانيلا طبعا ما بترفض طلب".

وأضافت: "الحقيقة بحمد الله أني جربت الموضوع، وعرفت أني ما بتخيل حياتي من دونكن"، واصفة متابعيها بـ"عيلتها الثانية"، و"مصدر للطاقة الإيجابية"، مرفقة مقطع فيديو خلال حديثها مع ابنتها عن غلق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، الذي تجاوز الـ93 ألف تسجيل إعجاب، وعشرات التعليقات، أبرزها: "كنا عارفين أنها كدبة أبريل"، و"بناتك قمرات"، و"سعيدة أنها مزحة، بنحب يومياتك مع بناتك".

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ابنة هيفاء وهبي تعلن غلق حساباتها على السوشيال

"بيأسفني خبركن أن رح أقفل كل حساباتي بالسوشيال ميديا لظروف خاصة"، هكذا أعلنت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عزمها على الابتعاد عن منصات التواصل الاجتماعي، والتي شرحتها عبر "إنستجرام".

وتابعت زينب خلال منشورها،: "كنت كتير سعيدة معكن بشارك يومياتي وكل شي بحبو معكن، كنتو جزء كثير مهم من حياتي بحبكن ورح اشتقلكن كتير".

العديد من التعليقات تلقتها ابنة هيفاء وهبي، على منشورها الذي شاركته عبر حسابها، والتي كان أبرزها هو تعليق "كذبة أبريل".