"لا ينظر إليك".. أخصائية تربية توضح علامات التوحد عند الرضع

التوحد من الاضطرابات العصبية والسلوكية المعقدة، وهو ضعف في القدرة على التواصل الاجتماعي وتنمية المهارات اللغوية، ويتزامن اليوم2 أبريل اليوم العالمي لمرض التوحد، والذي تمت تسميته من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنهاية عام2007، وهو يوم محزن للبعض ويراه البعض الآخر بأنه ثمرة علاج لهذا المرض.

وتقدم الدكتورة غادة الحسيني أخصائية التربية الخاصة، لـ"هُن"، علامات التوحد في الطفل الرضيع، حيث قالت: "يُصاب الأطفال الرضع بالتوحد مثل الأشخاص البالغين الذين يعانون من صعوبة بالغة في التأقلم والتعامل مع غيرهم، وينغلقون على أنفسهم معظم الوقت رافضين إعطاء أنفسهم الفرصة للتعديل من سلوكياتهم، وهو ما يحدث مع بعض الرضع، خاصةً قبل بلوغ الثلاثة أعوام".

وأضافت غادة: "ينتشر هذا المرض بكثرة بين الأطفال، حيث يُصاب طفلا واحدا بالتوحد من بين 86، بحسب الإحصائيات".

وحددت علامات التوحد في الطفل الرضيع، ولخصتهم في النقاط التالية.

- لا ينظر إليك مباشرة

- لا يستجيب لاسمه أو للأصوات المألوفة

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- لا يتابع بعينيه ما تشير إليه بيدك

- لا يلوح بيديه مودعا

- لا يصدر أصواتا ليثير اهتمامك

- لا يرفع يديه لتحمله

- لا يقلد تعابير وجهك