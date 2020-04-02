"المعلم أم الوزارة".. من المسئول عن تقييم مشروع بحث طلاب مراحل النقل؟

تفاصيل كثيرة كشف عنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن كيفية إعداد الطلاب لمشروع البحث، وذلك من خلال رسالة مصورة.

ويشمل نظام مشروع البحث طلاب الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، وهو بديل امتحانات نهاية العام الدراسي، الذي جاء ضمن الإجراءات الاحترازية التي تضعها مؤسسات الدولة للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ومن ضمن التفاصيل التي أوضحها "شوقي" بأن وزارة التربية والتعليم هي المسئولة عن تقييم مشروع البحث، إذ تتولى مراجعة المشروعات البحثية للطلاب وتقييمها (مقبول - غير مقبول).

أما دور المعلم يكون استرشادي، أي أنه يقوم بمساعد للطلبة في إعداد المشروعات البحثية لطلاب مراحل النقل، التي تعتبر بديل امتحانات نهاية العام الدراسي.