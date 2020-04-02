8 أنواع من الرجال في الحجر المنزلي.. "جوزك مين فيهم؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

لم يكن الحجر المنزلي في الحسبان قط، ولكن هذا ما آلت إليه الأوضاع نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم، جعل الراجل يمكثون في المنزل لفترات طويلة، فأي نوع أنت من الرجال في المنزل؟

تكشف الدكتورة إيمان عبد الله محمد السيد استشاري علم النفس والعلاج الأسري لـ"الخليج 365"، أنواع الرجال في العزل المنزلي وكيفية التعامل معهم.

- بيحب الطعام

هؤلاء وجدوا في تناول الطعام بكثرة، وسيلة لشغل أوقات فراغهم أيام العزل المنزلي، ويبدأ في طلب إعداد وجبات طعام معينة من زوجته.

وعلى الزوجة التكيّف مع هذا الوضع لأنه مؤقت، ويجب إعداد الطعام لزوجها تجنبا لحدوث المشاكل الأسرية.

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- الهادي

يفضل الهدوء ويرغب في أن يكون المنزل هادئا، وقعدة البيت بالنسبة له يسبب له الانزعاج والضوضاء، نظرا لتجمع أفراد الأسرة معا، ما يجعله ينزعج من هذا الوضع.

لذا لا يجب على الزوجة التفكير في أن الزوج يريد الهروب من مسؤولية الأولاد والمنزل، ولتجنب حدوث الخلافات يجب على الزوجة التقليل من الضوضاء، وتوفير الهدوء له في المنزل، لإمكانية التعامل معه.

- العصبي

يدفعه الشعور بالملل إلى "التلكيك" لزوجته ولأسرته على أقل الأشياء. ويجب على الزوجة امتصاص غضبه وتجنب الرد عليه أثناء انفعاله وعصبيته، إذ إنه بعد انفعاله بساعتين، يبدأ في الهدوء والرجوع إلى طبيعته مرة أخرى.

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- "الحشري"

يدفعه الفراغ للتدخل في جميع شؤون المنزل والترتيب والتنظيم، ما يدفع الزوجة للشعور بالانزعاج. ويجب على الزوجة طلب المساعدة منه في شؤون المنزل وعدم انتقاد تدخله في الشؤون المنزلية؛ تجنبا للخلاف.

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- المُساعد

هذا الرجل يمتلك روح المساعدة ويرغب في مساعدة زوجته في جميع الأعمال المنزلية لتخفيف الأعباء عنها. وعلى الزوجة تقديم الشكر له والتعامل مع باحترام.

- الملول

الذي اعتاد الخروج مع أصدقائه وقضاء معظم أوقاته معهم، ولكن بعد غلق الكافيهات بدأ يشعر بالملل الشديد، ما يدفعه إلى الطلب من الآخرين بممارسة الأنشطة التي كان يمارسها مع أصدقائه في المقهى، لتغيير الروتين الموجود بشكل يومي. وعلى الزوجة التحدث معه لتغيير الروتين اليومي له وحتى لا يشعر بالملل.

- بيحب الطبخ

الرجل الذي يشغل وقت فراغه أيام الحجر المنزلي في إعداد الطعام الجيد لأسرته، ولكن هناك بعض السيدات يرفضون تدخل أزواجهم في المطبخ؛ خوفا من الفوضى الذين يسببونها، ولكن يجب على الزوجة السماح لزوجها في الدخول للمطبخ وإعداد الطعام.

- الموسوس

وهذا النوع من الأزواج دائم الوسواس والشك تجاه فيروس كورونا، ودائم التعقيم والتطهير للمنزل وللأطعمة ودائم الخوف على أفراد أسرته. ويجب على الزوجة أثناء التعامل مع هذا الزوج، التحدث معه في أشياء أخرى بعيدا عن أخبار فيروس كورونا؛ لمنع إثارة أفكاره الوسواسية.

ونصحت استشاري علم النفس والعلاج الأسري، بالتواصل الجيد واختيار الكلمات المناسبة والحوار البناء والعطاء المتبادل والمشاركة، حتى تنتهي أزمة فيروس كورونا بالترابط الأسري والعلاقة الزوجية الجيدة.

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