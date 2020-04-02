5 أضرار يسببها وضع الكحول على اليدين ثم التعرض للنار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يكاد لا يخلو منزل في مصر من الكحول ومعقم اليدين، بعد تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19"، لذا يجب اتباع الخطوات السلمية حافظًا على الصحة.

وتوضح الدكتورة وفاء علم الدين استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية لـ"الخليج 365"، أضرار وضع معقم اليد أو الكحول ثم التعرض للنار، مشيرة إلى أن ذلك يحدث تفاعلا بين الكحول والنار، مما ينتج مواد سامة تضر بالجلد، ومنها:

- حساسية الجلد.

- التهابات الجلد.

- خشونة الجلد.

- احمرار الجلد.

- الحروق.

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نصائح لتفادي حدوث أضرار بالجلد:

- وضع الكحول المخفف بالماء على اليد على فترات متباعدة.

- عدم الإفراط في وضع الكحول على الأيدي كل لحظة.

- عند الشعور بتغير ملمس الجلد للخشونة أو الاحمرار، يتم توقف وضع الكحول واستخدام الكريمات والمرطبات.

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- عند إصابة الجلد بالحروق نتيجة وضع الكحول مع التعرض للنار، يتم علاج ذلك من خلال استخدام كريمات الحروق، وإذا تفاقمت، يجب الاستعانة بالطبيب المختص فورا.

- يجب بعد وضع الكحول وقبل التعرض للنار وضع اليدين تحت الماء الجاري للتخفيف من تفاعل الكحول مع النار ثم البدء في اعداد الطعام.

- عدم وضع الكحول والتعرض للنار مباشرة مما يتسبب في الحروق.

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