لا تغفلها.. نصائح صحية ونفسية مهمة لطفلك لتقوية مناعته ضد الفيروسات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تبحث الأم دومًا عن ما يساعد الطفل للتغذية السليمة للحفاظ على صحته، وتقوية مناعته لمواجهة العدوى والفيروسات.

لذا يقدم الدكتور أمير سليمان استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة لـ"الخليج 365"، أهم الأطعمة والنصائح للأمهات لتقوية مناعة الطفل:

- عدم استخدام أدوات شخصية غير الخاصة بالطفل.

- عدم لمس العين أو الأنف أو الفم دون تطهير أو غسل الأيدي.

- تعقيم الأيدي بعد ملامسة أسطح الأثاث ذات الاستخدام العام، مثل المناضد والمقاعد ومقابض الأبواب.

- تهوية المنزل جيدا.

- لا بد من تعرض الطفل لأشعة الشمس يوميا.

- النوم لفترة كافية مهم جدا لنمو الطفل.

- الرياضة تساعد على تقوية كل أجهزة الجسم، ومنها الجهاز المناعي للطفل.

- التأكد من أن الطفل يتناول كميات كافية من الماء والسوائل.

- التعرض لأشعة الشمس، إذ إن هناك علاقة بين قوة الجهاز المناعي وفيتامين "د" الموجود في أشعة الشمس.

- التغذية الجيدة المتوازنة وتناول الفيتامينات والمعادن، بعد استشارة الطبيب لرفع المناعة.

- الأطعمة الطبيعية التي لا تحتوي على المواد الحافظة والألوان الصناعية.

- الفواكه الطبيعية، لا بد أن تكون وجبة منتظمة يوميا يتناولها الطفل.

- تناول الخضروات الطازجة، لا بد أن تكون على مائدة الطعام في الوجبات الثلاث الرئيسية.

- تناول الفواكه الحمضية، مثل البرتقال واليوسفي، للحصول على فيتامين سي.

- تناول الخضروات ذات الأوراق الداكنة، مثل السبانخ والجرجير، وكذلك الزنك الموجود في اللحوم.

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كما تقدم الدكتورة إيمان عبد الله محمد، استشاري علم النفس والعلاج الأسري لـ"الخليج 365"، أهم النصائح للسلامة النفسية للطفل لتقوية مناعته.

- السلامة الجسدية للأطفال، من خلال توفير الطعام والشراب للأطفال في المنزل لتقوية أجسادهم أولا.

- تقوية العلاقات الأسرية بين الطفل وأسرته، من خلال الحوار مع الطفل لتعزيز مناعته النفسية.

- تعزيز علاقة الطفل مع معلميه ومدربيه.

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- تقوية علاقة الطفل مع أقاربه وعائلته والتواصل معهم لرفع مناعتهم النفسية.

- عدم تهديد الأم في هذه الفترة لأطفالها بفيروس كورونا لتنفيذ أوامرها.

- استماع الأطفال للموسيقى، إذ إنها تساعد على صفاء الذهن، وتقوية الجانب الإيجابي والروحاني، والجهاز المناعي والتقليل من التوتر.

- إعطاء الطفل معلومات جيدة عن فيروس كورونا، وكيفية التعامل معه، ما يساعد على تفريغ طاقة الطفل وإمداده بالمعلومات.

- تعليم الطفل الأذكار والأدعية، ما يساعد على رفع المناعة النفسية.

- تعليم الأطفال الاسترخاء والتنفس العميق في مكان مظلم وهادئ، هذا يؤدي إلى تقوية مناعة الطفل.

- تعليم الطفل آداب النظافة والطعام وتحمل المسؤولية.

- توصيل المعلومة من خلال قصة أو رسمة أو شعر، بدلًا من إعطائه بالتنفيذ.

- تجنب الأطفال مشاهدة الأخبار والفيديوهات المتعلقة بأزمة فيروس كورونا.

- تخصيص مكان مخصص للعب الأطفال والحركة.

- تأهيل الأم لأطفالها لكل مرحلة جديدة في الحياة أو موقف جديد.

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