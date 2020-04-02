أبرز مستحضرات مكياج النجمة إميلي راتاجكوفسكي لإطلالتها في الحجر المنزلي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 أبريل 2020 04:53 مساءً - في الأيام الأخيرة، شاركت النجمة إميلي راتاجكوفسكي Emily Ratajkowski متابعيها على إنستقرام، مستحضرات المكياج التي تستخدمها في الحجر المنزلي الذي يفرضه الانتشار الكبير لفيروس كورونا حول العالم، والتي تخوّلها الحصول على مظهر برونزي طبيعي وجذاب. وفي هذا المقال، سنعرفك الى مستحضرات مكياج إميلي راتاجكوفسكي لإطلالتها خلال الحجر المنزلي.



الكونسيلر

الكونسيلر



أول مستحضرات المكياج الذي تبدأ به النجمة إميلي راتاجكوفسكي، هو الكونسيلر، Pat McGrath Labs Skin Fetish: Sublime Perfection Concealer، فهو يعمل على توحيد لون بشرتها ويغنيها عن كريم الأساس. وهي تقوم بتطبيقه بواسطة أطراف أصابعها، لتحقيق تغطية بشرة لا تشوبها شائبة.

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البرونزر

البرونزر



بعد الكونسيلر، تستخدم النجمة إميلي راتاجكوفسكي البرونزر من علامة شارلوت تيلبوري Charlotte Tilbury’s Filmstar Bronze & Glow، فهو يمنحها طلة مشرقة ومتوهجة. وهي تضعه على طول عظام وجنتيها وأنفها وفكها، كما تطبقه حول عينيها، وتحديداً على ثنية الجفن وتحت خط الرمش السفلي، فذلك برأيها يجعل العين تبدو أكبر وأكثر اتساعاً.



قلم تحديد الحواجب والماسكرا

قلم تحديد الحواجب والماسكرا



تتمتع النجمة إميلي راتاجكوفسكي بحاجبين عريضين، إلا أنها تعزز من جمالهما باستخدام قلم الحواجب Anastasia Beverly Hills Brow Wiz، الذي يعد خياراً رائعاً لملء الفراغات في الحاجبين، إضافة الى جل الحواجب Clear Brow Gel. وعند الانتهاء من الحاجبين، تقوم بوضع طبقات عدة من الماسكرا من علامة شارلوت تيلبوري charlotte tilbury legendary lashes vol2.

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البلاش

النجمة إميلي راتاجكوفسكي



تعترف النجمة إميلي راتاجكوفسكي بأنها تتبع "خدعة مثيرة للجدل" منذ كان عمرها 18 سنة، وهي استخدام أحمر الشفاه كبلاش، فهي تحب تركيبته أكثر بكثير من البلاش البودرة، حيث تقوم بتطبيقه على الأنف والخدين باستخدام أطراف أصابعها، لكي يمتزج جيداً ويمنحها بشرة متوردة بشكل طبيعي.



أحمر الشفاه

أحمر الشفاه



ولاكتمال طلتها، تقوم النجمة إميلي راتاجكوفسكي بتحديد كامل شفتيها بقلم تحديد الشفاه PAT MCGRATH LABS PermaGel Ultra Lip Pencil، حيث يمنح شفاهها لوناً طبيعياً جذاباً. بعدها، تقوم بوضع مرطب الشفاه على الجزء العلوي من الشفتين للحصول على شفاه لامعة وجذابة.

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