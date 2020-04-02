عمل مكياج خفيف للمنزل.. لحجر ألطف

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 أبريل 2020 04:53 مساءً - من قال إنّ المكياج يوضع عند مغادرة المنزل وفي المناسبات فقط؟، لِمَ لا تتمتعين بحجر منزلي أنيق مع القليل من المكياج الناعم خلال النهار، ما يرفع من معنوياتك ويساعدكِ في تخطّي هذه المرحلة الدقيقة.

إليكِ فيما يلي خطوات عمل مكياج خفيف للمنزل، لتتمكني من تغطية شحوب الوجه والتقاط صور السلفي ما شئتِ. تابعي المزيد: صنع بودرة للوجه طبيعية

خطوات عمل مكياج خفيف للمنزل مكياج خفيف للمنزل عليكِ ترطيب الجلد قبل وضع مستحضرات التجميل، ولأنّ المرطب يعتبر مادةً شفافةً لا يجب أن يتطابق مع لون البشرة، بعكس كريم الأساس الذي يجب مطابقته مع لون البشرة. لإخفاء عيوب البشرة خاصةً الهالات السوداء تحت العين استخدمي خافي العيوب بكميةٍ قليلةٍ منه على منطقة تحت العين، ثمّ استخدام الإصبع لتوزيعه، حيث يعتبر هذا المنتج أداةً لإظهار المكياج بطريقةٍ خفيفةٍ وبسيطة. يفضل استخدام البودرة خاصةً في حال لمعان البشرة، حيث تساعد على امتصاص زيوت البشرة، ويمكن وضع البودرة باستخدام فرشاة تجميلٍ وتطبيقها بشكلٍ دائري، كما يمكن استخدام أحمر الخدود مع مراعاة اختيار لونٍ دافئ. يمكن تحديد العينين والشفاه مع ضرورة التأكد من استخدام اللمسات الخفيفة، ويجب أن يكون محدد الشفاه بلونٍ مناسب، كما يجب الابتعاد عن الظلال الداكنة، ويمكن استخدام القليل من أحمر الشفاه اللامع. يساعد وضع ظلال العيون في إظهار جمال العينين، ويُفضل اختيار الألوان الأغمق من لون البشرة بدرجةٍ واحدةٍ فقط، مع التأكد من عدم وجود حوافٍ صلبة، كما يمكن استخدام كحل العين، للمساعدة في إظهار العين أكثر بياضاً ووضوحاً. يمكن وضع المسكارا من أجل تحديد الرموش وإظهار جمالها وطولها، إذ يساعد استخدام المسكارا في جعل العينين تبدوان أكبر. تابعي المزيد: أبرز اتجاهات مكياج صيف 2020... خيارات أنثوية عصرية

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