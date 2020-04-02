ماسك العسل لترطيب البشرة الجافة في الحجر المنزلي من جوليا روبرتس

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 أبريل 2020 04:53 مساءً - ككل النجمات، تلتزم النجمة جوليا روبرتس في الوقت الراهن، الحجر المنزلي الذي يحتّمه انتشار فيروس كورونا. إلا أن ذلك منحها الوقت لـ العناية ببشرتها بأقوى المكونات الطبيعية المغذية والمرطبة للبشرة. فإذا كنت تعانين من البشرة الجافة، سنعرفك في ما يلي، الى كيفية تحضير ماسك العسل لـ ترطيب البشرة الجافة خلال الحجر المنزلي على طريقة جوليا روبرتس، وهو مكون من العسل والأفوكادو وزيت جوز الهند.



فوائد العسل للبشرة

فوائد العسل للبشرة



يعد العسل فعالاً جداً في ترطيب البشرة ومنع إصابتها بالجفاف، مما يحد من تعرّضها للتقشر والتشققات والتقرحات. كذلك، يعمل العسل على تنظيف مسام البشرة نظراً الى احتوائه على الأنزيمات وامتلاكه خصائص مضادة للجراثيم تمنع تراكم البكتيريا على سطح البشرة. إضافة الى ذلك، يُعدّ العسل مقشراً فعالاً للبشرة، فهو يشتمل على مواد مضادة للأكسدة وأنزيمات تساعد في تطهير البشرة وتغذيها وتعزيز صحة وجمال مظهرها. يعالج العسل أيضاً، حب الشباب والندوب من خلال تنظيف البشرة من البكتيريا المؤدية لظهور البثور. وبفضل احتوائه على المركبات المضادة للالتهابات والجراثيم، يقلل العسل من ظهور الندوب والكدمات على البشرة. والأهم من ذلك، يشتمل العسل على مضادات الأكسدة، التي تحارب شيخوخة البشرة، وتقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، فيشد البشرة ويعيد إليها الشباب والإشراقة.

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فوائد الأفوكادو وزيت جوز الهند للبشرة

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فوائد الأفوكادو وزيت جوز الهند للبشرة



الأفوكادو غني بالأحماض الدهنية التي تساعد في تهدئة وترطيب البشرة الجافة ومنحها النضارة والإشراقة. كما تعمل الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة الموجودة في الأفوكادو مثل حمض الأوليك، على الحفاظ على رطوبة الجلد وليونته، إضافة الى أن الأوميغا 3 التي يشتمل عليها تساعد في تعزيز خلايا الجلد التالفة وتقليل تهيجها. أما زيت جوز الهند، فهو من أفضل الزيوت الطبيعية التي تستخدم لترطيب البشرة الجافة، حيث يساهم في تنعيمها ومعالجة جفافها، كما يساعد في تجديد خلايا البشرة وإزالة الشوائب والأوساخ المتراكمة على سطحها.

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كيفية تحضير ماسك العسل على طريقة جوليا روبرتس

ماسك العسل على طريقة جوليا روبرتس



اهرسي ربع ثمرة ناضجة من الأفوكادو، وأضيفي إليها ملعقة كبيرة من كل من العسل وزيت جوز الهند. حركي المكونات جيداً الى أن تحصلي على خليط متجانس. طبقي الخليط على بشرة وجهك بالكامل واتركيه لمدة ربع ساعة. بعدها، نظفي وجهك بغسول لطيف وشطفيه بالماء البارد.

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