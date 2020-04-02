ولادة رضيعة مصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا

داخل إحدى دور الولادة بالعاصمة الروسية موسكو، ولدت رضيعة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم"، أن الأطباء نقلوا والدة الرضيعة إلى المستشفى بعدما أكدت الاختبارات إصابتها بفيروس كورونا، ومن ثم خضعت المولودة التي أيضا جاءت نتيجتها بالإيجاب، لكن تلك النتيجة بحاجة إلى التأكيد، لذلك ستخضع الطفلة للاختبار مرة أخرى.

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ونقلت الطفلة حديثة الولادة إلى قسم معزول خاص في المستشفى، وقال الأطباء إن المولودة على ما يرام ولا تثير حالتها أية مخاوف لديهم، لكن والدتها لا تزال تحت رقابة دائمة من قبل الأطباء والممرضات.

يذكر أن وسائل الإعلام الروسية، كانت أفادت في وقت سابق بإصابة طفلة بالغة من العمر عاما واحدا ونصف العام في مدينة سامارا الروسية.

وكانت أغلب الفحوصات السريرية، أشارت إلى أن الحالة الصحية التي تنتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد لدى الأطفال وحديثي الولادة نادرا ما يحدث لها مضاعفات حادة.