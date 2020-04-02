"بعد طول الوقفة في المطبخ".. دلعي رجلك بوصفات طبيعية

منذ بدأ فرض حظر التجوال الجزئي وتنفيذ قرار رئاسة الوزراء بتقليص ساعات العمل في بعض المنشآت، والعمل من المنزل في منشآت أخرى، بدأت الأمهات والفتايات في صنع معسكر دائم في المطبخ، لصنع أصناف لأزواجهم ولأخواتهم من كل مالذ وطاب، ما جعل بعضهن يعاني من الوقوف على الأقدام لمدة أطول في المطبخ.

ومن هنا يحرص "هن" على تذكير الأمهات بضرورة الاهتمام بالقدمين للحفاظ على جمالها ورونقها، حيث نقدم لكي وصفات طبيعية بمنتجات متاحة داخل المنزل.

-نقع القدم في ماء وخل وقليل من صابون لقتل الطفيليات.

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- عمل اسكراب بسكر وليمون بتدليك القدمين وتركه 5 دقائق ويشطف بعدها.

- التخلص من الجلد الزائد باستخدام الألة المختصة لذلك.

- دهن القدمين بأحد المرطبات سواء زيوت ترطيب الخاصة بالأطفال او كريم مرطب.

- لإعطاء قدميكي لون وردي مستمر لفترة ادهني قدمك بدم غزال مضاف لكريم الترطيب.

- لبس جوراب بعد وضع بودرة الأطفال قبل النوم يجعل القدمين في حالة ترطيب ونعومة دائمة.