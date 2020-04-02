في اليوم العالمي للتوحد.. احذري تناول طفلك هذه الأطعمة

يتزامن اليوم 2 أبريل، مع اليوم العالمي لمرض التوحد، والذي تمت تسميته من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنهاية عام2007، وهو يوم محزن للبعض ويراه البعض الآخر بأنه ثمرة علاج لهذا المرض.

وإليك أطعمة لا تتناسب مع أطفال التوحد، وفقا لموقع "مايو كلينيك".

خبز القمح

لا ينبغي لطفل التوحد تناول خبز القمح، لأنه يحتوي على الجلوتين، ومن البدائل العملية أن يتم عمل الخبز في البيت بالاعتماد على دقيق خالٍ من الجلوتين.

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بدائل الجبن

توجد بدائل للأجبان مصنوعة من حليب الصويا، تتميز بنفس السمك والملمس الذي تشتهر به أجبان الحليب البقري.

اللحوم المصنعة

تتضمن عملية تصنيع منتجات اللحوم مثل السجق والبرجر واللانشون إضافة القمح إليها، ويعني ذلك أنها ليست خالية من الجلوتين حتى وإن كانت نسبته فيها قليلة، لذلك ينبغي تجنب اللحوم المصنعة بما في ذلك قطع الدجاج المقلية في دقيق مثل الـ"تشيكن ناجت".