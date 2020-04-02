"طول عمري كنت بحلم أن ربنا يكرمني ويكون من نصيبي شاب ابن حلال وطيب وحنين وشهم وجدع وأهم شيء يكون بيحبني ويحطني جوه عينيه، الحمد لله رب العالمين أني من أول يوم دخلت المعهد، وبدأت تحقيق طموحي"، هكذا غازلت الفنانة مها أحمد، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، زوجها الفنان مجدي كامل، خلال رسالة أرسلتها له، مرفقة بصورة من زواجهم. وتابعت مها خلال منشورها، "ربنا رزقني بالهدية اللي كنت بحلم بيها وهى انت من أفضل وأجدع شباب المعهد كل البنات تتمنى نظرة منه، لكن ربنا اراد انك تختارني وتحبني وتراعي ربنا فيا". Advertisements وأشارت في منشورها، موجهة رسالة للأزواج، "أسفة طبعا أني أقول القاعدة مدة طويلة في البيت، أعتقد أنها مصلحة لكل زوج وزوجة أنهم يسترجعوا الذكريات، ويحاولوا يسترجعوا أيام العشرة الطيبة، يمكن لو عملنا كدة ربنا يفك كربنا ويرفع البلاء".

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كانت هذه تفاصيل خبر بصوره من زفافها.. مها أحمد تتغزل في مجدي كامل: كنت بحلم بيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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