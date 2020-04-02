"الجيران لبعضها".. بوسي شلبي مع بنات نور الشريف في المطبخ (فيديو)

شاركت الإعلامية بوسي شلبي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عن زيارتها لمنزل الفنان نور الشريف وإعداد "الكفتة" مع بناته مي وسارة.

وظهرت شلبي في مقطع الفيديو أثناء وجودها في المطبخ مع مي وسارة، وهم يجهزون "الكفتة"، موضحة أنهم جيران وأنها تعيش بمفردها لذلك تذهب إليهم باستمرار.

وأوضحت بوسي في الفيديو، أن سارة هي من أعدت كل شيء ومي تساعدها، بينما تكتفي هي بتناول الطعام فقط، معلقة على الفيديو: "الجيران لبعضها شكرا مي وساره اهتمامك بي في الحظر وأنا لوحدي".

وتفاعل متابعي الإعلامية على مقطع الفيديو الذي حصد أكثر من 53 ألف إعجاب، وكان من ضمن التعليقات: "ألف هنا يا جميلة"، "أكل معاكم والنبي"، وكانت أيضا الفنانة سمية الخشاب علقت قائلة: "تسلم إيديكم يا حلوين بالهنا والشفا".