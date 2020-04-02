حاولت القضاء على الإيدز فقتلها كورونا.. معلومات عن العالمة جينا رامجي

في ظل الحاجة لعلمها وخبرتها في الوقت الحالي لمكافحة الجائحة التي تتوغل في العالم، رحلت عن عالمنا العالمة جيتا رامجي، أحد أشهر العلماء في جنوب أفريقيا المختصة في مرض "الإيدز"، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وفقًا لـ"بي بي سي"، فإن جيتا رامجي أصيبت بالفيروس التاجي، بعد عودتها من بريطانيا إلى جنوب أفريقيا، منتصف مارس الماضي.

ويقدم "هُن" أبرز المعلومات عن العالمة جينا رامجي في التقرير التالي:

كرست رامجي حياتها لإيجاد حلول للوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسب "الإديز".

وشغلت رامجي، منصب رئيس مسؤول علمي في معهد أوروم، وهو هيئة رائدة في مكافحة فيروس نقص المناعة والسل.

وتعود أصول عالمة الفيروسات الشهيرة في جنوب أفريقيا، من أصل هندي.

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ووفقا للصحف في جنوب أفريقيا، فإن رامجي صاحبة الـ64 عاما، كانت تجري أبحاثا حول الوقاية من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية في جنوب أفريقيا.

رامجي هي أول هندية من جنوب أفريقيا، تفقد حياتها بسبب هذا الوباء.

كانت رامجي متزوجة من صيدلي وهو بهاراتفانشي برافين رامجي.

وقالت عنها ويني بيانيما المدير التنفيذي برنامج الأمم المتحدة المعني بفيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز"، إن وفاة رامجي خسارة فادحة للعالم، في وقت كان العالم في أمس الحاجة لها.

ونعاها نائب الرئيس الجنوب أفريقي، ديفيد مابوزا، قائلا: "وفاة البروفيسور رامجي يأتي بمثابة ضربة قوية لقطاع الرعاية الصحية بأكمله والحرب العالمية ضد فيروس نقص المناعة المكتسبة.. خسرنا بطلة في مكافحة الإيدز، ومن السخرية وفاتها بفيروس كورونا الذي اجتاح العالم، علينا الالتزام بتوصياتها ومحاربة الوباء الجديد".