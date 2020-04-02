"كيف يسلمه الطالب؟".. 10 أسئلة يجيب عنها طارق شوقي حول مشروع البحث

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في رسالة مصورة، عن تفاصيل جديدة لإعداد الطلاب لمشروع البحث، الذي يشمل طلاب الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، وهو بديل امتحانات نهاية العام الدراسي، الذي جاء ضمن الإجراءات الاحترازية التي تضعها مؤسسات الدولة للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

أسئلة ونقاط كثيرة تشغل بال الأمهات فيما يخص مشروع بحث الطلاب، وأجاب عنها "هن" في هذا التقرير من خلال البيان الذي أصدره وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

- هل يعد الطالب مشروع بحثي لكل مادة دراسية؟

- يعد الطالب مشروع بحثي واحد فقط، ويكون متعدد التخصصات حتى ينتقل للعام الدراسي التالي.

- هل يمكن أن يشترك الطالب مع زملائه لإعداد مشروع البحث؟

- يتمكن الطالب من عمل مشروع البحث بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب)، وذلك خلال الفترة من 9 أبريل حتى 15 مايو 2020.

ما هي أهداف إعداد الطالب لمشروع بحث؟

يهدف المشروع البحثي لتعليم الطلاب مهارات جديدة وهي (العمل الجماعي، والاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار) وغيرها من المهارات الضرورية للطلاب.

- ما هي عناصر مشروع البحث الذي يعده الطالب؟

تتكون عناصر المشروع البحثي من: "العنوان، المقدمة، الموضوع، النتائج أو الملاحظات، المراجع، أسماء الطلاب"، وسيكتب الطالب الكود الخاص به على المشروع الذي سيقوم بعمله.

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ويجرى مراعاة اختيار الموضوعات بالنسبة لأعمار الطلبة من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي بما يتناسب مع أعمارهم.

- كيف يعد الطالب مشروع البحث؟

تنشر الوزارة فيديو توضيحي لطريقة عمل المشروع البحثي وذلك على الموقع الإلكتروني للوزارة يوم الأحد المقبل، الموافق 5 أبريل 2020، وهو ما يعتبر نموذج استرشادي للطلاب لطريقة عمل المشروع البحثي بداية من اختيار الموضوع.

- هل يختار الطالب مشروع البحث الذي يعده؟

تعلن الموافق 9 أبريل 2020، الوزارة عبر موقعها الإلكتروني عن جدول المشروعات البحثية لكل سنة، ويجرى نشره مطبوعا في الصحف القومية، ويتكون الجدول من 4 إلى 5 موضوعات لكل سنة دراسية يختار الطالب أحدهما لتنفيذه سواء بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة.

- ما الحل إذ لم يتوفر للطالب الإنترنت؟

إذا لم يتوافر الإنترنت لدى الطالب يمكنه الاعتماد على الكتاب المدرسي أو أي كتاب متوفر لديه في موضوع المشروع البحثي.

- كيف يسلم الطالب مشروع البحث للوزارة إذ لم يتوافر لديه الإنترنت؟

- متاح للطالب أن يكتب المشروع البحثي على ورق وتسليمه إلى المدرسة وهي ستقوم بدورها في إرساله للوزارة عبر المنصة.

- ما هو دور المعلم في إعداد مشروع البحث؟

يكون دور معلم الفصل استرشادي ومساعد للطلبة في إعداد المشروعات البحثية.

- من المسؤول عن تقييم هذا البحث.. المعلم أم الوزارة؟

ستتولى الوزارة هي من أعمال مراجعة المشروعات البحثية للطلاب عن طريق تقييمها (مقبول – غير مقبول).