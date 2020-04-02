يساهم في الإصابة بكورونا.. نصائح للإقلاع عن التدخين

حذرت منظمة الصحة العالمية أمس، من ممارسة التدخين بالـ"تدخين بكل أشكاله"، سواء كان سجائر، أو لفائف التبغ اليدوية، الشيشة والتدخين الإلكتروني، حيث قالت إن التدخين بكافة أشكاله يساهم في فرص الإصابة بفيروس كورونا المسبب لـ "كوفيد 19".

وحذرت الصحة العالمية، من الاستمرار في التدخين، وطلبت من الجميع الإقلاع الفوري عنه لتجنب الإصابة بالفيروس المميت، وهناك عدد من النصائح عليكي اتباعها لإقناع زوجك بالتخلي عن التدخين، بحسب موقع "مديكال نيوز توداي".

نصائح الإقلاع عن التدخين

أولا يجب أن يخبر الأصدقاء والعائلة وزملاء العمل عن تاريخ الإقلاع عن التدخين.

التخلص من جميع السجائر ومنافض السجائر.

تخزين بدائل فموية للسجائر، مثل الحلوى، والعلكة الخالية من السكر، واللب وعيدان الأسنان.

إعداد نظام دعم، مثل أحد المعارف الذي أقلع عن التدخين بنجاح ويسعده مساعدتك.

اطلب من الأصدقاء والعائلة الذين يدخنون عدم التدخين حولك.

إذا حاولت الإقلاع عن التدخين من قبل، فكر في ما نجح وما لم ينجح لتتفادي المشكلات.

في اليوم الأول لا تدخن على الإطلاق.

يجب أن تبقى مشغولا.

ابدأ في استخدام العلاج ببدائل النيكوتين مثل علكة النيكوتين.

اتبع خطة للمساعدة الذاتية.

اشرب المزيد من الماء والعصير.

تجنب الأفراد الذين يدخنون.

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تجنب المواقف التي يكون لديك فيها رغبة قوية في التدخين.

من المؤكد أنك ستشعر بالرغبة في التدخين عدة مرات خلال فترة الإقلاع عن التدخين، لكنها ستمر.

قد تساعدك الإجراءات التالية في مكافحة الرغبة في التدخين:

تأخر حتى يمر الشغف، غالبا ما تأتي الرغبة في التدخين وتذهب خلال 3 إلى 5 دقائق.

خلال ذلك خذ نفس عميق.

استنشق الهواء ببطء من خلال أنفك لعد ثلاثة وأخرج زفيرا من فمك لعد ثلاثة.

تصور رئتيك مليئة بالهواء النقي.

اشرب رشفة الماء للتغلب على الرغبة الشديدة في التدخين.

افعل شيئا آخر لإلهاء نفسك.

استخدم التالي كبديل عن التدخين:

بلسم الشفاه.

جلسات المساج للاسترخاء.

العلاج بالإبر.

تناول الأعشاب والمكملات الغذائية.

ممارسة اليوجا.