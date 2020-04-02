"مسمومة ومريبة".. جوليا بطرس ترفض معايدة متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي لها

شارك أفيخاي أدرعي الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقطع فيديو لمجند في جيش الاحتلال وهو يعزف موسيقى واحدة من أغنيات الفنانة اللبنانية جوليا بطرس.

وكتب في تعليقه عليها، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "كل عام وأنت بخير يا جوليا بطرس.. لطالما كنت نصيرةَ الإرهاب وداعمته لكننا شعب يفقه معنى الموسيقى وقيمة الفن لذا نتجاوز الخلافات والاختلافات ونهديك عزفا لأغنيتك بأنامل جيشنا في مناسبة عيد ميلادك وإن شاء الله العام الجاي بتعيدي مع الأصدقاء وبعيد عن فيروس كورونا".

رد جوليا بطرس

وردت جوليا بطرس على تلك المعايدة، ووصفتها بالـ"مسمومة والمريبة"، حيث كتبت على صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "صدر عن مكتب السيدة جوليا بطرس الآتي: ليس من عادة السيدة جوليا بطرس الدخول في نقاش مع احد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن المعايدة المسمومة بعيد ميلادها التي وصلتها اليوم من الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي تفرض الآتي".

وفصلت بيانها إلى تغريدتين منفصلتين، حيث قالت: "أولا- رفض هذه المعايدة المريبة، ثانيا- أن من امتهن الاحتلال وارتكاب الجرائم والمجازر لا يملك الحد الأدنى من الحس الموسيقي وتذوق الفن واللحن لأنه مفطور على القتل والإرهاب والتعذيب والتنكيل بالأبرياء وانتهاك الحقوق المشروعة للشعوب".

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وأكملت: "ثالثا- مهما حاول العدو الظهور بمظهر الحمل الوديع وصاحب الاحساس المرهف، لن يتمكن من محو ما ارتكبه - ولا يزال- بحق الشعب الفلسطيني المقهور والمعذب، وبحق الشعوب العربية عموما والشعب اللبناني خصوصا، وستبقى ممارساته المدانة وصمة عار لن تمحوها عاطفة كاذبة من هنا وتمنيات مخادعة من هناك".

يذكر أن المطربة اللبنانية جوليا بطرس تحتفل بعيد ميلادها في الأول من أبريل، وأكملت مؤخرا عامها الـ52.