الامارات | الأردن: إشاعات عن غازات سامة في الجو .. والأمن يلاحق مطلقيها

شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: إشاعات عن غازات سامة في الجو .. والأمن يلاحق مطلقيها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتشرت في الأردن اليوم "شائعة الكترونية"، عن انتشار غازات سامة في الجو، وسرعان ما لاحقت الأجهزة الامنية مطلقيها.

وكانت الشائعة عبارة عن تسجيل صوتي تداوله الاردنيون، بل ووصل لسكان الدول المجاورة، يزعم فيه صاحبه ان فيروس كورونا سيتحول يوم الجمعة، إلى غاز سام ينتشر في الجو، داعيا المواطنين الى اغلاق شبابيكهم بإحكام، مما نشر الرعب في صفوف المواطنين، وما عزز قلق المواطنين أن الحكومة الأردنية كانت بالفعل قد أعلنت قبل ذلك أن الجمعة سيكون يوم حظر تجول كامل، ... ولكن لدواعي التعقيم وتطهير الاماكن العامة.

ولاحقاً دعا الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام اليوم الخميس، "الى عدم تصديق ما تم نشره من قبل البعض وجرى تداوله حول وجود غازات سامة في الجو تؤثر على سلامة الاشخاص وتسبب لهم الاضرار".

ودعا الناطق الاعلامي في بيان، المواطنين الى الالتزام بما يصدر عن الجهات الرسمية فقط، وعدم تصديق مثل تلك الاشاعات والأخبار المغلوطة، أو نقلها وتداولها، مشيرا إلى أن هذا الكلام عار عن الصحة، ولا أساس علمي له، ويجرى الآن متابعة الاشخاص الذين نشروا مثل تلك الاشاعات من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.