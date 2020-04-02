الامارات | ممرض إيطالي يقتل طبيبة.. بسبب "كورونا"!

شكرا لقرائتكم خبر عن ممرض إيطالي يقتل طبيبة.. بسبب "كورونا"! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في جريمة وصفتها وسائل إعلام إطالية بشعة نفذت على خلفية وباء "كورونا"، أقدم ممرض إيطالي على قتل طبيبة بطريقة مأساوية، بعد "اعتقاد خاطئ" بأنها نقلت له عدوى المرض القاتل.

وأردت صحيفة "صن" البريطانية إن الممرض أنطونيو دي باس البالغ من العمر 28 عاما، و الطبيبة لورينا كوارانتا (27 عاما) كانا يعملان معا في مستشفى محلي في مدينة ميسينا، جنوبي إيطاليا.

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وأضافت أن الشرطة الإيطالية تلقت اتصالا هاتفيا من دي باس، اعترف خلاله بقتل الطبيبة كوارانتا.

وعقب إقدامه على قتل حبيبته، حاول دي باس الانتحار، لكن تم إنقاذ حياته في المستشفى.

وأقر الممرض الشاب أمام المدعي العام بالجريمة التي اقترفها، قائلا: "قتلتها لأنها نقلت لي فيروس كورونا"، لكن اختبارات كورونا التي أجريت على الممرض والطبيبة، أفادت بأن الشخصين لم يكونا حاملين للفيروس .