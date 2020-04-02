احذري الكلور.. تعرفي على طريقة تعقيم المطبخ للوقاية من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي

من بين الإجراءات الوقائية التي يجب على ربة المنزل الأخذ بها لحمايتها وحماية أسرتها من الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، هي تطهير المطبخ وتعقيمه.

لذا نقدم لكم طرق تعقيم المطبخ وتطهير للوقاية من هذا الفيروس، وفق ما نقل موقعي "wikihow" و"businessinsider".

1- امسحي الدواليب الموجودة بالمطبخ بالماء والصابون.

2- بمزيج الخل والماء، وباستخدام قطعة قماش، يتم مسح جوانب الميكروويف.

3- بالماء والصابون أو الماء والخل دون إضافة كلور، يمكن تطهير جميع أرضية المطبخ وتعقيهما.

4- تعقيم أعين البوتاجاز من خلال إزالتها وغسلها بالماء الدافئ والصابون، والمسح حولها باستخدام إسفنجة ناعمة.

5- إذا كان موجود بالمطبخ أجهزة يجب القيام بمسحها وتنظيف وجهاتها، بالماء الدافئ والصابون.

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6- تعقيم وتطهير سلة المهملات، بمسحها بالماء والخل، ووضع كيس بلاستيك بداخلها مع تغييره يوميا، نظرا لأن سلة المهملات أكثر مكان يحتوي على الجراثيم.

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7- تنظيف أسفل البوتاجاز والثلاجة من خلال مسح الأرضيات بالخل والماء أو الماء الدافئ والصابون لمنع تكون البكتيريا الضارة.

8- تعقيم أدوات المطبخ من خلال وضعها في إناء به ماء دافئ وصابون، ثم غسلها بالماء جيدا ووضعها في مكان آمن.

9- غسل ألواح التقطيع بالماء والصابون، ويمكن تعقيمها بالماء والخل للوقاية من البكتيريا.

10- يجب غسل اليدين بالماء والصابون بعد تنظيف وتعقيم المطبخ.

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